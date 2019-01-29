رئیس اداره راهداری پلدختر: محور ترانزیتی جنوب بر اثر ریزش کوه و سیلاب دوباره مسدود شد

پلدختر- رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پلدختر گفت: محور پلدختر-خرم‌آباد بر اثر ریزش کوه و سیلاب دوباره مسدود شد.