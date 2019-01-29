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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۸

رئیس اداره راهداری پلدختر:

محور ترانزیتی جنوب بر اثر ریزش کوه و سیلاب دوباره مسدود شد

محور ترانزیتی جنوب بر اثر ریزش کوه و سیلاب دوباره مسدود شد

پلدختر- رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پلدختر گفت: محور پلدختر-خرم‌آباد بر اثر ریزش کوه و سیلاب دوباره مسدود شد.

روح الله شریف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور پلدختر -خرم‌آباد در پیچ «گاو زرده» به علت ریزش کوه در یک لاین مسدود شد.

وی گفت: همچنین بر اثر سیلاب جاده خرم آباد- پلدختر درنزدیکی پلیس راه ملاوی در یک لاین مسدود شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پلدختر افزود: همچنین به دلیل بالا آمدن آب  رودخانه کشکان در معمولان محور پلدختر- خرم آباد در نزدیکی «چم حیدر»  در یک لاین مسدود شد.

بر اساس این گزارش، شب گذشته نیز طغیان رودخانه کشکان در مسیر «دمرود» معمولان باعث تخریب دیواره ساحلی و انسداد کامل جاده ترانزیتی خرم آباد- پلدختر شده بود.

کد مطلب 4526889

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