حسین هدایتی از بانک وام نگرفته، شرکت خریده است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه چهارم دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه، توسلی متهم ردیف سوم گفت: تمامی حرفهای شما و نماینده دادستان را قبول دارم اما به این دو نفر یعنی بخشایش و کاظمی هم اعتماد کامل داشتم، تازه دو هفته است که فهمیدم چه شده است؟

قاضی مسعودی گفت: بحث‌ ما در حوزه تخصیص اعتبارات است.

در ادامه‌ پرویز کاظمی با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد.

وی خطاب به دادگاه گفت: در جلسه قبل سعی کردم در رابطه با فرایند ها که گفتید مطالبی را تهیه کنم. جداولی را هم از سیستم بانکی گرفتم.

کاظمی ادامه داد: مباحثی بعد از خروج از بانک رخ داده که من پاسخگوی آنها نیستم.

متهم ردیف دوم ادامه داد: آقای هدایتی از بانک وام نگرفته بود بلکه شرکت خریده است.

وی افزود: یک مورد گزارش بازرسی داخلی بانک مبنی بر عدم مغایرت ها به ما واصل نشده بازرسی بانک موظف است که به صورت رندوم مواردی را بررسی می کند.

کاظمی تصریح کرد: در رابطه با وثیقه چیزی را تامین می کنیم منظور مان تامین کلیاات است. ما به عنوان اعضای هیات مدیره نمی رویم ملک را ببینیم.

وی افزود: هدایتی از طریق شرکت ها وارد سیستم بانکی شد.



کاظمی در رابطه با وثیقه برخی شرکت ها گفت: مصوبه چیزی را می گوید اما وقتی در اجرا مسیله دیگری مطرح می شود نکته ای است که باید به ما بگویند.

متهم ردیف دوم پرونده بانک سرمایه در رابطه با شرکت های که ضمانت نامه گرفتند، گفت: صورت های مالی را بانک به ما داده اما صحت آن را نمی دانم. گزارش حسابرس رسمی کشور هم در این رابطه وجود دارد که این دو موضوع نیاز به تایید شعبه است اینها مسایل کنترلی است که باید لحاظ شود.

کاظمی افزود: طبق اساسنامه اختیاراتی که در اختیار هیات مدیریت است به مدیر عامل تفویض می شود. ما اعضای غیر موظف بودیم.

متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد: برای قرارداد پایه، با طرف قرارداد تماس گرفته می شود و بعد امور پیگیری می شود اینها باید در سیستم دنبال شود و اگر مشکلی باشد باید به ما گزارش شود.

کاظمی در رپاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما به اختصاص بیش از بیست درصد سرمایه بانک به گروه شاملو موافقت کردید در حالیکه که غیرقانونی است چه توضیحی دارید؟ گفت: اعداد را باید بررسی کنم. جدول کنترلی را در این رابطه باید بگیرم و سوال کنم. الان نمی توانم در این رابطه چیزی بگویم.

نماینده بانک سرمایه در واکنش به سخنان متهم گفت: ضمانت نامه های مذکور۱۶۸ ففزه بوده که ۳۲ فقزه آن باقی مانده است و درخواستی برای توقیف اموال بانک در این رابطه هم صادر شده است.

وی ادامه داد: ایشان می‌گویند عضو غیر موظف بودند درست نیست، ایشان رییس هیات مدیره بودند.

کاظمی در رپاسخ به سوال قاضی مبنی بز اینکه شما به اختصاص بیش از بیست درصد سرمایه بانک به گروه شاملو موافقت کردید در حالیکه که غیرقانونی است چه توضیحی دارید؟ گفت: اعداد را باید بررسی کنم. جدول کنترلی را در این رابطه باید بگیرم و سوال کنم. الان نمی توانم در این رابطه چیزی بگویم.

نماینده بانک سرمایه در واکنش به سخنان متهم گفت: ضمانت نامه های مذکور۱۶۸ ففزه بوده که ۳۲فقزه آن باقی مانده است و درخواستی برای توقیف اموال بانک در این رابطه هم صادر شده است.

وی ادامه داد: ایشان می‌گویند عضو غیر موظف بودند درست نیست ، ایشان رییس هیات مدیره بودند.