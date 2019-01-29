واریز پول های مشکوک به حساب همسر پرویز کاظمی

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مسعودی در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه در رابطه با واریز ۳۰میلیون یورو به حساب همسر متهم گفت: حساب های پرویز کاظمی تماما بررسی می شود. ممکن است این موضوع اتهام جدیدی برای شما باشد.

وی خطاب به متهم گفت: از سوی‌ فردی که شما گفتید با او سلام و علیک داشتید مبلغ سی میلیون یورو و در مرحله دیگری دویست میلیون به حساب شما و همسرتان واریز شده است. گویا بیشتر از یک سلام و علیک بوده است.

قاضی مسعودی از متهم پرسید چرا باید چنین مبالغی به حساب همسر شما واریز شود؟ متهم پرویز کاظمی پاسخ داد: این مبلغ بابت حق مشاوره به بنده پرداخت شده است و این پرداخت از سوی یک شرکت کره ای ونه بانک بوده است.

قاضی مسعودی در واکنش به سخنان متهم گفت: دادسرا به این موضوع جداگانه ورود کرده و در حال بررسی است.