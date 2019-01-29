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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

متهمان پرونده بانک سرمایه بازداشت شدند

متهمان پرونده بانک سرمایه بازداشت شدند

قاضی مسعودی گفت: وثیقه متهمان پرونده‌ بانک سرمایه از سه میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مسعودی‌ با اعلام ختم رسیدگی به پرونده متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: قرار تأمین کیفری متهمان تشدید می شود.

وی افزود: در صورت تودبع وثیقه، متهمان آزاد و در غیر این صورت امروز بازداشت می شوند.

قاضی مسعودی ادامه داد: وکلا یک هفته مهلت دارد تا هر گونه مستند و مدارکی که دارند را به دادگاه تحویل دهند تا ان شالله تصمیم خدا پسندانه گرفته شود.

پس از اتمام دادگاه، قاضی مسعودی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: وثیقه متهمان از سه میلیارد به ده میلیارد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: در حال حاضر متهمان بازداشت هستند و اگر نتوانند وثایق را پرداخت کنند، در بازداشت می مانند. متهمان امروز روانه زندان می شوند.

کد مطلب 4527283

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