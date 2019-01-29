متهمان پرونده بانک سرمایه بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مسعودی‌ با اعلام ختم رسیدگی به پرونده متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: قرار تأمین کیفری متهمان تشدید می شود.

وی افزود: در صورت تودبع وثیقه، متهمان آزاد و در غیر این صورت امروز بازداشت می شوند.

قاضی مسعودی ادامه داد: وکلا یک هفته مهلت دارد تا هر گونه مستند و مدارکی که دارند را به دادگاه تحویل دهند تا ان شالله تصمیم خدا پسندانه گرفته شود.

پس از اتمام دادگاه، قاضی مسعودی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: وثیقه متهمان از سه میلیارد به ده میلیارد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: در حال حاضر متهمان بازداشت هستند و اگر نتوانند وثایق را پرداخت کنند، در بازداشت می مانند. متهمان امروز روانه زندان می شوند.