واکنش نماینده مجلس به لغو حکم مدیر یکروزه آموزش و پرورش در بابل

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از اتفاقات مرتبط با لغو حکم یکروزه مدیر تازه منصوب ومعارفه شده آموزش و پرورش این شهرستان از وزیر آموزش و پرورش خواست با حیثت فرهنگیان بازی نکند.

نیازآذری با تاکید براینکه انتصاب و انتخاب مدیرشهرستان حق وزارتخانه است و با تصمیمات وپیشنهادات ستاد وزارت متبوع، استاندار مازندران ومدیرکل آموزش پرورش مازندران همراهی داشته ام اظهار داشت: بی ثباتی مدیریتی آموزش و پرورش شهرستان بابل محصول ناکارآمدی وزیر آموزش و پرورش است وایشان باید درخانه ملت پاسخگو باشد.

نیازآذری با عذرخواهی از فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده های دانشگر شهرستان بابل به خاطر بی تدبیری وزیر آموزش و پرورش از رئیس جمهورخواست با مقدرات این شهرستان بازی نشود.

نماینده مردم بابل در مجلس با تصریح اینکه دستگاه تعلیم و تربیت نباید وجه المصالحه مطامع اشخاص و کشمکش جریان های سیاسی شود از وزیر آموزش و پرورش خواست استقلال رای داشته باشد و آرامش را به آموزش و پرورش بابل برگرداند.

عضومجمع نمایندگان مازندران درخانه ملت لغو حکم مدیر تازه منصوب شده آموزش و پرورش بابل را رویه ای غیراخلاقی و بی احترامی به فرهنگیان دانسته وافزود: چرا وزیر با حیثیت همکارانش بازی می کند و آبروی یک انسان شریف ،متعهد، انقلابی وارزشی که ازفرهنگیان و مدیران توانمنددستگاه تعلیم و تربیت وازهنرمندان وستایشگران اهل بیت عصمت وطهارت بوده را در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاراج کرده است.

نماینده بابل افزود: متاسفانه وزارت خانه دوماه پیش نیز متاثر از فشار و دخالت فردی خاص در اقدامی عجولانه و غیر اخلاقی حکم مدیر پیشکسوت و اخلاق مدار قبلی را علیرغم مخالفت روسای ادوار وبزرگان فرهنگی شهرستان درآستانه بازنشستگی لغو می کند و سپس حکم انتصابی مدیر جدیدرا یکروزه تغییر می دهد و چند ماه اداره بزرگ ترین نهاد تعلیم و تربیت استان مازندران را درالتهاب و بی ثباتی قرار داده است.

نماینده مردم بابل در مجلس خاطرنشان کرد: من این اقدام وزیر را خلاف اخلاق می دانم و برای صیانت ودفاع از کرامت انسانی و منزلت فرهنگیان از رسالت نظارتی و پارلمانی جهت اصلاح روندهای نادرست استفاده خواهم کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از مشکلات رفاهی ومعیشتی معلمان گفت: بخش اعظم مشکلات فرهنگیان محصول مقامات ضعیف این وزارتخانه می باشد.