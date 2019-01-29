اجرای طرح ورزش فرهنگیان با همکاری بیش از ۳۳ هزار مربی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد حمیدی در جلسه شورای سیاستگذاری ورزش فرهنگیان اظهار کرد: آموزش و پرورش در بین دستگاههای کشور، به علت داشتن ۹۵۰هزار نیروی انسانی یکی از بینظیرترین دستگاهها است، بهطوری که نیروی انسانی آموزش و پرورش با همه دستگاهها برابری میکند.
وی با اشاره به تلاشهای حوزه مدیریت برای رفع مشکلات منابع انسانی اظهار کرد: همانطور که برای جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش تلاش میکنیم، ضروری است برای حفظ سلامت و شادابی فرهنگیان برنامهریزی کنیم.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: انجام تست سلامت و همچنین صدور شناسنامه سلامت برای فرهنگیان در قالب اجرای این طرح انجام میشود.
وی افزود: ممکن است برخی از فرهنگیان به دلایلی ازجمله امراض جسمی و روحی، متقاضی بازنشستگی پیش از موعد باشند و یکی از مسائل مهم نیروی انسانی، مسئله معیشت است اما مسئله بسیار مهم دیگر فرهنگیان، موضوع سلامت جسمانی و تقویت توانایی و شادابی است، بنابراین با اجرای این طرح به حفظ سلامت و شادابی کارکنان کمک میکنیم تا نیروی انسانی شاداب، پرتوان و سرشار از روحیه امید داشته باشیم.
حمیدی خاطرنشان کرد: در حوزه تربیتبدنی، بالغ بر ۳۳هزار نیرو داریم لذا برای اجرای طرح ورزش فرهنگیان بسیج میشویم.
وی اظهار کرد: ۳۰۸۰ مکان ورزشی داریم برای اجرای این طرح، ساعاتی از وقت آن را به ورزش فرهنگیان اختصاص میدهیم.
عضو شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش افزود: از لحاظ برنامه و محتوا تلاش میکنیم تا طرح ورزش فرهنگیان را درشأن آموزش و پرورش پیش ببریم، بنابراین از لحاظ محتوا معتقد به ورزش صحیح هستیم و باید بهجای ایجاد رقابت و برگزاری مسابقات به ورزش صحیح بپردازیم.
وی ادامه داد: استفاده از پوسترهای ایست ورزی با هدف کاهش دردهایی نظیر کمر درد از ویژگیهای این طرح خواهد بود و برای توسعه ورزش فرهنگیان نیازمند همکاری همه حوزهها است و یک معاونت بهتنهایی نمیتواند کار را جلو ببرد و اهداف را محقق سازد.
در ادامه این جلسه گودرز کریمی فر مدیرکل پشتیبانی اظهار کرد: ورزش باید امید زایی را جایگزین امید زدایی کند و این مسئله با جدیت پیگیری شود.
فرحناز مینایی پور مدیرکل امور زنان نیز اظهار کرد: ۵۵ درصد فرهنگیان را خانمها تشکیل میدهند لذا ضروری است شرایط ورزش خانمها را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: سعی میکنیم خانمهای فرهنگی هفتهای سه ساعت فعالیت ورزشی انجام دهند و طرح غربالگری برای خانمهای شاغل در حوزه ستادی انجام میشود.
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