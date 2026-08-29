به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی نژاد در مراسم بدرقه کاروان اعزامی ورزش ایران به بازی های آسیایی گفت: خدا را شاکرم که در چنین شب بزرگی ورزشکارانی را بدرقه می کنیم که تا چند روز دیگر با نام ایران در سینه، پرچمدار کشور در دست و امید یک ملت در دل راهی بازی های ۀسیایی می شوند.



وی تقارن مراسم بدرقه با هفته دولت را گرامی داشت و گفت: امشب فقط آیین بدرقه نیست، مراسمی برای سپردن بخشی از غرور و اعتماد ورزش کشور به جوانان است.



علی نژاد با یادآوری اینکه کاروان ایران با نام «فرشته های میناب شجره های طیبه» در بازی های آسیایی شرکت می کند، خاطرنشان کرد: این فقط یک نام نیست، یک عهد، یک مسئولیت و تعهد است، هر گام ورزشکاران، هر مبارزه و هر پیروزی آنها یاداور شهدای طیبه است.



دبیر کل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه ترکیب کاروان اعزامی به بازی های آسیایی متشکل از ٩٧ ورزشکار زن و ٢١٥ ورزشکار مرد است که در قالب ٣٧ فدراسیون و ٥٠ رشته عازم ناگویا می شود.



وی تاکید کرد: حضور ٩٧ ورزشکار صرفا عدد نیست، بیانگر مسیری است که بانوان طی کرده اند، آنها نشان داده اند که با داشتن فرصت کافی می توانند الهام بخش نسل های بعدی باشند.



علی نژاد گفت: کاروان ایران در شرایطی عادی اعزام نمی شود، جنگ، اختلال در اردو و دشواری های تامین منابع بخشی از مسیر آماده سازی را مختل کرد اما متوقف نشد. از دولت، وزارت ورزش و همه کسانیکه حامی کمیته ملی المپیک در این مسیر بودند صمیمانه قدردانی می کنم.



دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان خطاب به ورزشکاران گفت: شما نماینده یک ایران هستید، هر رفتار و پیروزی و حتی شیوه مواجه با شکست تصویر گر ورزش ایران است. با آرامش وارد میدان شوید و با شجاعت مبارزه کنید، تا آخرین ثانیه ها کوتاه نیایید.