عملکرد موفق GPS ایرانی در پرتاب «پیام»/ اطلاع از محل توقف ماهواره

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی صفوی همامی در پنل تخصصی طراحی ماهواره که در حاشیه همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه پرتاب ماهواره پیام دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: ما در بخش سازه ماهواره پتانسیل فراوانی در داخل کشور داریم و برغم تحریم‌ها، پتانسیل‌های خوبی در این حوزه در کشور ایجاد شده است. از سوی دیگر ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه و اعتماد به نیروهای داخلی، منجر به دستاوردهای کنونی در عرصه فضا شده است.

وی یکی از دستاورد های پروژه ماهواره پیام امیرکبیر را همکاری و هماهنگی همه جانبه دستگاههای مسئول در این زمینه عنوان کرد و گفت: هر زمان که موضوع همکاری مطرح می‌شود، پروژه «پیام» با حضور ۱۶ عضو هیئت علمی از دانشکده‌های مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و صنایع مثال زده می‌شود. در این پروژه حدود ۱۹۵ دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد مشارکت داشتند.

مدیر پروژه ماهواره پیام دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه در زمان پرتاب این ماهواره در مدت زمان ۳۰۰ ثانیه، GPS ساخت محققان ایرانی، اطلاعات و دیتاهای لازم را گزارش داد و ما از این طریق متوجه شدیم که ماهواره تا چه ارتفاعی پرتاب شده و در کجا متوقف شده است.

صفوی با اشاره به همکاری دانشگاه امیرکبیر با شرکت‌های فعال در حوزه فضایی، نیز گفت: هر زمان به تستی نیاز داشتیم، در اختیار ما قرار گرفت و این امر به دلیل هماهنگی‌هایی است که سازمان فضایی ایجاد کرده است. به همین دلیل ما معتقدیم که فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته هوافضا باید در حوزه صنعت فضایی به تاسیس شرکت های دانش بنیان داخلی روی بیاورند تا نیاز های ما را تامین کنند.

۸۰ کشور در تلاش برای رسیدن به فناوری فضایی

در این پنل تخصصی، محمد سلیمانی مدیر گروه مهندسی فناوری ماهواره دانشگاه علم و صنعت، رسیدن کشور به باشگاه فضایی و قرار گرفتن ایران میان ۹ کشور دنیا که می توانند در فضا حضور داشته باشند را مایه افتخار هر ایرانی دانست.

وی رقم فروش اطلاعات و داده هایی که توسط صنعت فضایی دریافت می شود را سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار در جهان برآورد کرد و گفت: بیش از ۸۰ کشور در تلاش هستند خود را به عرصه فناوری فضایی برسانند.

وزیر اسبق ارتباطات با بیان اینکه امروز در کشور بیش از ۲ هزار دانشجو در رشته هوافضا تحصیل می کنند، ادامه داد: اقتصاد فضا مبحث گسترده ای است که حیات انسان به آن پیوند دارد و کشورها امروزه برنامه ریزی کرده اند که سالانه ۱۵۰۰ ماهواره را به فضا پرتاب کنند.

تحقیقات فضایی جهت دهی شود

همچنین دکتر عباسی آرند عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس گروه فضایی صا ایران نیز در این پنل تخصصی با بیان اینکه امروزه در بخش تحقیقات به یک بلوغ علمی رسیده ایم و به علم مهندسی سیستم در حوزه فضایی دست پیدا کرده ایم، گفت: ماهواره های کاربردی ما باید در مدار قرار بگیرد و از این طریق، زنجیره ارزش فضایی و حوزه تحقیقاتی را تکمیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه دانش و فناوری فضایی در سطح کشور، نیازمند جهت دهی در زمینه تحقیقات این بخش هستیم، ادامه داد: منابع محدود اقتصادی ما باید در زمینه فناوری فضایی، هدفمندتر مورد بهره وری قرار گیرند.

عباسی آرند با بیان اینکه ادامه مسیری که ۲۰ سال قبل در زمینه ساخت ماهواره آغاز شده بود، منجر به تولید سرمایه‌های دانشی از متخصصان، اساتید و محصولات دانش بنیان در این حوزه شده است، خاطرنشان کرد: پرتاب ماهواره امید اولین اقدام جدی کشور در حوزه فضایی بود و عملیاتی شدن این ماهواره و بعد از آن اجرای پروژه‌های طراحی و ساخت ماهواره‌های دیگر را به دنبال داشت.

وی با تاکید براینکه امروزه در ماهواره‌های مدار لئو همه پارامترها را در اختیار داریم و به نظر می‌رسد که فرصت آن فرا رسیده که تحقیقات خود را در مدار ژئو بیشتر کنیم، ادامه داد: در مرحله گذر از تحقیقات به کاربرد، نیاز ما ساخت ماهواره‌های کاربردی، قرار دادن آن در مدار و استفاده از این ماهواره‌ها در حوزه‌های صنعتی است تا از طریق آن بتوانیم نیازهای کشور را با ماهواره‌های بومی رفع کنیم.

کشف کشت ممنوعه با پایش ماهواره ای

در این پنل سیدجواد موسوی مشاور رئیس پژوهشگاه فضایی ایران نیز از همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر برای رصد کشت ممنوعه خبر داد و گفت: با همکاری که با ستاد مبارزه با مواد مخدر داشتیم، موفق به طراحی راهکاری برای رصد این حوزه با استفاده از تصاویر ماهواره ای شده‌ایم. به نحوی که با پایش صورت گرفته توسط ماهواره های سنجشی، موفق به شناسایی اراضی کشت خشخاش شدیم.

وی با اشاره به انعقاد ۱۱ قرارداد همکاری با دانشگاه‌ها در راستای توسعه اکوسیستم فناوری فضایی، گفت: با انعقاد این قراردادهای همکاری، ۲۵۰ طرح در قالب پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری اجرایی شده است و ۴۰ مقاله حاصل از همکاری این پژوهشگاه با دانشگاه‌ها، امروز در همایش ملی فناوری فضایی ارائه شده است.