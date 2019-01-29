همایش «انقلاب در فضای مجازی» در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس ظهر سه شنبه در همایش انقلاب در فضای مجازی با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی باید بازبینی، تبیین و بازگو شود، اظهار داشت: ما دستاوردهای بسیاری داشته‌ایم اما مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که چرا در حاکمیت اسلامی دزدی و اختلاس است.

حجت‌الاسلام محمد رضایی ادامه داد: شبکه‌های معاند و ضدانقلاب از طریق ماهواره و فضای مجازی تبلیغات سوء علیه نظام می‌کنند و از دزدی‌های رژیم پهلوی نمی‌گویند.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنم خاطرات اسدالله عَلَم را بخوانید تا از واقعیت‌های آن دوران آگاه شوید و بدانید که چه خفقانی حاکم بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: ما مدعی هستیم که جمهوری اسلامی ایران همچون یکپارچه سفید است و لکه سیاهی در آن نیست، اگر سیاهی هم وجود دارد، نباید باشد.

رضایی تصریح کرد: قطعاً وجود اختلاس‌ها هیچ توجیهی ندارد و دستگاه قضایی باید با قاطعیت با کسانی که معیشت مردم را به خطر می‌اندازند و با ظاهر دین دنیای خود را تأمین می‌کنند، برخورد کند که البته این برخوردها در حال انجام است.

وی تأکید کرد: نسبت به مباحثی که در فضای مجازی مطرح می‌شود، تحقیق کنید و ببینید که چقدر واقعیت دارد؛ آن‌ها تلاش می‌کنند که چهره منحوس پهلوی را تطهیر کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس با بیان اینکه دشمن از طریق فضای مجازی روی ذهنیت نسل جوان تأثیر می‌گذارد، ابراز داشت: چرا دشمنان از حیف‌ومیل‌های زمان رزیم گذشته و ویرانی‌های روستاها و شهرها نمی‌گویند، اگر کسی آن زمان خیانت می‌کرد شاهد می‌گفت امکانات را برایش فراهم کنید تا به اروپا برود.

حجت الاسلام رضایی گفت: ۴۰ سالگی انقلاب را جشن خواهیم گرفت البته به دلیل تقارن با ایام شهادت حضرت زهرا (س) باید خط قرمزها و حرمت‌ها هم حفظ شود به همین منظور از هفدهم تا بیست و یکم بهمن را برای عزاداری اختصاص داده‌ایم.