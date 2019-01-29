حجت الاسلام علی زاهددوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، صحنه متحرک سفیر هدایت که کامیونی با امکانات مجهز برای اجرای برنامه در محیط باز است، به منظور اجرای برنامه های فرهنگی و هنری «فجر فاطمی» به نقاط مختلف استان سفر می‌کند.

امام جمعه دلوار اضافه کرد: این کاروان در ایام الله دهه دهه فجر چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از دوازدهم لغایت بیست و دوم بهمن ماه مهمان مردم ولایتمدار استان بوشهر در شهرهای بوشهر، دلوار، خورموج، کنگان، سیراف، جم، گناوه، برازجان و دیلم خواهد بود.

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: هر روز یکی از شهرستان‌های استان میزبان این کاروان است و چند برنامه هم در سواحل و پارک ها اجرا خواهد شد.

مسئول قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیا استان بوشهر افزود: برنامه‌های کاروان سفیر هدایت ( فجر فاطمی) از اذان مغرب با برگزاری نمازجماعت در محل اجرای برنامه شروع می‌شود و شامل بخش‌های مختلفی از قبیل سرود، مسابقه، حضور کارشناس کودک و نوجوان، کارشناس انقلاب اسلامی، سرود، پخش کلیپ و فیلم کوتاه انقلابی و آیتم‌های نمایشی است.

زاهددوست تصریح کرد: بزرگداشت چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و رشد و تقویت و هم افزایی با گروه‌های هنری انقلابی استان از اهداف برگزاری حضور کاروان سفیر هدایت و برنامه فجر فاطمی است.

امام جمعه دلوار تصریح کرد: با توجه به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رویکرد این برنامه تلفیقی از فجر و فاطمیه خواهد بود و آیتم ویژه فاطمیه هم در پایان هر برنامه برگزار خواهد شد.

زاهددوست افزود : صحنۀ اجرای برنامه، سیستم صوتی مناسب، صفحه نمایش LED و امکانات تجهیز شده برنامه بر روی یک خودرو تعبیه شده و امکان برگزاری برنامه بصورت سیار در نقاط مختلف شهرها اعم از سواحل و پارک ها و اماکن دیگر فراهم است.

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان بوشهر از عموم مردم انقلابی و همیشه در صحنه استان خواست تا با حضور و استقبال خود از برنامه‌های جذاب این کاروان، به اهداف فرهنگی این حرکت کمک کنند.