مردم نگران توزیع کالاهای اساسی نباشند

موسی خلیل الهی در حاشیه بازدید از چند انبار نگهداری مایحتاج عمومی مردم در تبریز که با حضور مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: در راستای عملیاتی کردن دستورالعمل دادستان کل کشور مبنی بر نظارت بر فرآیند توزیع کالاهای اساسی مردم، امروز از چند انبار کالاهای اساسی شهر تبریز بازدید داشتیم.

وی افزود: وضعیت انبارهایی که مشاهده کردیم خوب بود و این انبارها به حد کافی کالا و موجودی داشتند و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز تاکید کرد: میزان ورودی و خروجی را کنترل کردیم که طبق مقررات بود و بحث احتکار هم در هیچ کدام از این انبارها مطرح نبود.

خلیل الهی با اشاره به نظارت مستمر بر وضعیت توزیع انبارها ابراز داشت: این روند هر روز با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی برگزار می شود و جلسات هفتگی پابرجاست و مشکلی برای مایحتاج مردم به وجود نخواهد آمد.

وی ادامه داد: آنچه که از روند تولید و توزیع کالاها مشاهده شد، جای هیچ گونه نگرانی نیست و حتی برای ماه های آینده نیز در انبارها موجودی وجود دارد.