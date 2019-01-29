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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۵۶

دادستان عمومی و انقلاب تبریز:

مردم نگران توزیع کالاهای اساسی نباشند

مردم نگران توزیع کالاهای اساسی نباشند

تبریز – دادستان عمومی و انقلاب تبریز با اشاره به رصد فعالیت انبار کالاهای مورد نیاز در تبریز، از مردم خواست نگران نحوه توزیع کالاهای اساسی نباشند.

موسی خلیل الهی در حاشیه بازدید از چند انبار نگهداری مایحتاج عمومی مردم در تبریز که با حضور مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: در راستای عملیاتی کردن دستورالعمل دادستان کل کشور مبنی بر نظارت بر فرآیند توزیع کالاهای اساسی مردم، امروز از چند انبار کالاهای اساسی شهر تبریز بازدید داشتیم.

وی افزود: وضعیت انبارهایی که مشاهده کردیم خوب بود و این انبارها به حد کافی کالا و موجودی داشتند و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز تاکید کرد: میزان ورودی و خروجی را کنترل کردیم که طبق مقررات بود و بحث احتکار هم در هیچ کدام از این انبارها مطرح نبود.

خلیل الهی با اشاره به نظارت مستمر بر وضعیت توزیع انبارها ابراز داشت: این روند هر روز با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی برگزار می شود و جلسات هفتگی پابرجاست و مشکلی برای مایحتاج مردم به وجود نخواهد آمد.

وی ادامه داد: آنچه که از روند تولید و توزیع کالاها مشاهده شد، جای هیچ گونه نگرانی نیست و حتی برای ماه های آینده نیز در انبارها موجودی وجود دارد.

کد مطلب 4527858

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