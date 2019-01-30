تیم فوتسال سوهان محمد سیما میزبان فرش آرای مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله پلی آف لیگ برتر فوتسال ایران روز پنج شنبه ۱۱ بهمن با انجام ۴ مسابقه برگزار می‌شود که در یکی از بازی‌ها در قم تیم سوهان محمد سیمای قم میزبان فرش آرای مشهد خواهد بود.

تیم‌های سوهان محمد سیما و فرش آرای مشهد در حالی از ساعت ۱۶ روز پنج شنبه در سالن شهید حیدریان قم با هم دیدار می‌کنند که دیدار رفت دو تیم در مشهد با پیروزی یک بر صفر تیم سوهان محمد سیما پایان یافت و شاگردان حسین صبوری با کسب یک پیروزی خانگی به نیمه نهایی صعود می‌کنند.

روش برگزاری مسابقات پلی آف بدین شکل است که تیمی که ۲ بازی از ۳ بازی پلی آف را به سود خود پایان دهد به مرحله بعد می‌رود و اکنون تیم سوهان محمد سیما پس از پیروزی ارزشمند در مشهد برای صعود به پیروزی در خانه نیاز دارد و اگر بازنده شود کار به بازی سوم در مشهد می‌کشد.

این بازی طبق دستورالعمل کمیته فوتسال مساوی ندارد و یک تیم باید در آن پیروز شود و تیم سوهان محمد سیما به لطف حضور پرشور هوادارانش در سالن شهید حیدریان فشار زیادی را روی فرش آرا وارد می‌کند. این در حالی است که هدایت تیم فرش آرا را محسن حسن زاده مربی قمی این تیم بر عهده دارد و میثم ایلانلو بازیکن قمی نیز در این تیم بازی می‌کند.

با اعلام رئیس هیئت مدیره باشگاه سوهان محمد سیما تماشای این دیدار برای هواداران رایگان است. تیم سوهان محمد سیما در جدول پایانی لیگ تیم ششم شده بود و فرش آرا در جایگاه سوم قرار گرفته بود و اکنون تیم ششم لیگ در آستانه حذف تیم سوم جدول است.