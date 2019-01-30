به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر اصلانی معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: مجموع کشفیات این هفته ۱۱ هزار و ۸۹۷ کیلوگرم است که نسبت به هفته گذشته آن که ۱۱ هزار و ۳۰۳ کیلوگرم بوده است، ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی بیان داشت: بیشترین حجم مواد مکشوفه مربوط به تریاک به میزان ۹۲۸۹ کیلوگرم بوده است که ۷۸ درصد مجموع کشفیات را شامل می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین از این میزان، ۱۳۱۲ کیلوگرم حشیش، ۶۲۷ کیلوگرم هرویین، ۱۷۷ کیلوگرم شیشه، ۱۵ کیلوگرم مرفین، ۷۵ لیتر مواد پیش‌ساز، ۶۲۴۸ عدد قرص روان‌گردان، ۲۳۰ عدد آمپول روان‌گردان و ۴۷۵ کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده است.

اصلانی با بیان اینکه این میزان از کشفیات طی ۱۱۶۳ فقره عملیات صورت گرفته است، گفت: سرانه کشفیات مواد مخدر در این دوره ۱۰.۴ کیلوگرم به ازای هر عملیات بوده است.

وی افزود: در هفته اخیر مجموعاً ۵۴۳۳ متهم در ارتباط با جرایم مواد مخدر و خصوصاً طی طرح‌های جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر در سطح کشور دستگیر شده‌اند که از این تعداد ۱۶۹ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و روانگردان، ۱۹۳۹ نفر خرده‌فروش و توزیع‌کننده مواد و ۳۱۳۵ نفر معتاد متجاهر دستگیر شده‌اند. ۱۹۴ نفر نیز طی سایر عملیات‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر دستگیر شده‌اند.

معاون مقابله با عرضه ستاد افزود: کشفیات مواد پیش ساز در این دوره حدوداً ۷۵ لیتر است که ۵۰ لیتر آن مربوط به سیستان و بلوچستان و مابقی مربوط به استان تهران است.

اصلانی گفت: از ۶۲۶۸ عدد قرص‌های روانگردان مکشوفه در این مقطع، بیشترین تعداد با ۵۲۰۶ عدد مربوط به استان تهران است که نشان‌دهنده ۸۳ درصد مجموع کشفیات قرص‌های روانگردان در هفته اخیر است.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۸۷.۷ درصد کشفیات این دوره زمانی مربوط به هفت استان کشور می‌باشد، ‌ اظهار داشت: بیشترین حجم کشفیات با ۲۵۳۱ کیلوگرم مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که معادل ۲۱.۳ درصد کشفیات کشور می‌باشد و هرمزگان با ۲۲۴۶ کیلوگرم، کرمان با ۱۷۲۱ کیلوگرم، خراسان رضوی با ۱۴۵۷ کیلوگرم، خراسان جنوبی با ۱۱۸۶ کیلوگرم، اصفهان با ۶۸۷ کیلوگرم و فارس با ۵۳۸ کیلوگرم به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون مقابله با عرضه ستاد افزود: سهم کشفیات ۵ استان اولویت‌دار حوزه مقابله یعنی سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر و آذربایجان غربی از کشفیات کشور در هفته مذکور ۵۴.۶ درصد است.

اصلانی در پایان یادآور شد: طی این مدت، ۱۱۷ دستگاه خودرو، ۱۰ دستگاه موتورسیکلت، ۶ قبضه سلاح و ۲۶ دستگاه موبایل توقیف شد.