کشف ۷۰ کیلو و۵۰۰ گرم تریاک در عملیات مشترک پلیس پایتخت و بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه ۲ تن از قاچاقچیان حرفه ای مواد افیونی، قصد دارند مقادیری مواد مخدر از استان های جنوبی کشور، با یک دستگاه کشنده به شهر تهران منتقل کنند، تحقیق در این خصوص آغاز و با تایید صحت خبر، نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

وی افزود: با اخذ نیابت قضائی، تیمی از ماموران پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت به استان هرمزگان، اعزام و موفق شدند پس از مراقبت های ویژه در یک عملیات مشترک، خودروی متهمان را در حال تردد شهر بندر عباس متوقف کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف ۷۰ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در بازرسی از این خودرو، اظهار داشت: در این رابطه ۲ سوداگر مرگ دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت خاطرنشان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به پلیس مبارزه با مواد مخدر بندرعباس منتقل شدند.