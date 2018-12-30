سارق آرم خودروها در گیشا دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد جمشیدی بیان کرد: نیمه شب گذشته طی گشت زنی های شبانه ماموران کلانتری به یک مرد مشکوک شدند. ماموران این فرد را مورد تجسس قرار دادند که مشخص شد این فرد کوله ای پر از آرم های خودروهای مدل بالا به همراه خود دارد.

این مقام انتظامی ادامه داد: با مشخص شدن این موضوع سریعا فردی ۳۴ ساله بوده بازداشت و به کلانتری دلالت داده شد.

وی اظهار کرد: با هماهنگی های قضائی انجام شده خانه این فرد نیز مورد بررسی قرار گرفت که از داخل آن یک عدد مبل راحتی مشکوک کشف شد که با زیرکی ماموران مشخص شد مقادیر زیادی آرم های انواع خودرو داخل آن است.

وی ادامه داد: در ادامه متهم طی اعتراف صریحی بیان داشت به دلیل اعتیادی که در دو ماه گذشته گریبانگیرش شده است مرتکب چنین سرقت هایی شده است و انگیزه خود را نیز تامین هزینه های مصرف شیشه عنوان کرد.

سرگرد جمشیدی افزود: متهم در زمینه روش های خود عنوان می کند که از یکی از دوستان معتاد خود این نوع سرقت را یاد گرفته و بعد از یک مدت نیز به دلیل همین اعتیاد و تحت تاثیر مواد مخدر روانگردان سرقت هایش را ادامه داده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: برخی از این آرم ها تا دو میلیون تومان نیز می ارزد و متهم در کل به سرقت ۳۵۰ آرم اعتراف کرده که مبلغ ریالی آن ۱۲۰ میلیون تومان می شود.

وی گفت: او در زمینه فروش اموال ادعا می کند آنها را از طریق سایت دیوار به فروش می رسانده و از عمل خود نیز به شدت پشیمان است.

سرگرد جمشیدی تصریح کرد: همچنین متهم این پرونده دارای تحصیلات کارشناسی ارشد بوده و پیش از اعتیاد کارهای هنری نیز انجام می داده است.