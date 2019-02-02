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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۹

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت خبرداد؛

دستگیری یک سوداگر مرگ با ۳۰ کیلو گرم تریاک

دستگیری یک سوداگر مرگ با ۳۰ کیلو گرم تریاک

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: با هوشیاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب ۳۰ کیلو گرم تریاک از یک دستگاه خودروی سواری کشف و یک قاچاقچی در این رابطه دستگیر شد.

سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دریافت گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی در خصوص خرید و فروش مواد مخدر، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

این مقام انتظامی تشریح کرد: در تحقیقات گسترده پلیسی به دست آمد که متهم قصد دارد مقداری قابل توجهی تریاک را از استان های جنوبی کشور خریداری و با یک دستگاه خودروی سواری به شهر تهران منتقل کند.

وی توضیح داد : ماموران عملیات این پلیس در تحقیقات صورت گرفته، ضمن شناسائی مسیر حرکت خودرو، موفق شدند خودروی متهم را در اتوبان آزادگان مشاهده و در اقدامی غافلگیرانه خودرو را متوقف و متهم را قبل از ورود به تهران دستگیر کنند.

وی تصریح کرد:در بازرسی دقیق از خودروی متهم، مقدار ۳۰ کیلو گرم تریاک کشف و متهم به جرم ارتکابی اقرار کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان افزود: با تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کد مطلب 4531206

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