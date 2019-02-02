دستگیری یک سوداگر مرگ با ۳۰ کیلو گرم تریاک

سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دریافت گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی در خصوص خرید و فروش مواد مخدر، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

این مقام انتظامی تشریح کرد: در تحقیقات گسترده پلیسی به دست آمد که متهم قصد دارد مقداری قابل توجهی تریاک را از استان های جنوبی کشور خریداری و با یک دستگاه خودروی سواری به شهر تهران منتقل کند.

وی توضیح داد : ماموران عملیات این پلیس در تحقیقات صورت گرفته، ضمن شناسائی مسیر حرکت خودرو، موفق شدند خودروی متهم را در اتوبان آزادگان مشاهده و در اقدامی غافلگیرانه خودرو را متوقف و متهم را قبل از ورود به تهران دستگیر کنند.

وی تصریح کرد:در بازرسی دقیق از خودروی متهم، مقدار ۳۰ کیلو گرم تریاک کشف و متهم به جرم ارتکابی اقرار کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان افزود: با تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.