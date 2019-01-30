برنامه ریزی گسترده سایپا برای تامین رضایت مشتریان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اصل مشتری مداری به عنوان یکی از جهت گیری های اصلی سازمان های امروزی است ، زیرا جلب رضایت مشتریان ، در عمل باعث افزایش بهره وری سازمانی می شود. تکریم مشتریان نیز به عنوان یکی از برنامه های محوری دولت ، با هدف جلب رضایت مشتریان در این راستا اجرایی شده است.

همانگونه که می دانیم مشتریان سرمایه های اصلی یک بنگاه اقتصادی محسوب می شوند و تعامل دوسویه مشتریان و بنگاه ، از ضرورت های انکارناپذیر برای ادامه حیات اقتصادی بنگاه ها است.

به دنبال تحریم های یک جانبه بین المللی بر علیه کشورمان، همه بخش های جامعه به ویژه حوزه های تولیدی و صنعتی با چالش های جدی رو به رو شدند که صنعت خودرو نیز با خروج شرکای تجاری از ایران و محدودیت های بین المللی برای ورود مواد اولیه تولید قطعات خودرو و تبادلات بانکی با مشکلات متعدد در پاسخگویی به مشتریان جهت تحویل خودروهای پیش فروش شده مواجه شد. علی رغم همه تلاش های گسترده متولیان این صنعت ، هنوز مشکلات تحویل خودروها برطرف نشده و وضعیت کنونی خودروسازان داخلی را در برهه حساسی از تاریخ کشورمان قرار داده است.

طی روزهای اخیر شاهد برگزاری نشست های مشترک خودروسازان با مشتریان برای دست یابی به راه حل هایی در راستای تامین نظرات آنان و حل معضلات این بخش بوده ایم. اگرچه تکریم مشتریان باید همواره سرلوحه فعالیت بنگاه های اقتصادی از جمله خودروسازان باشد ، اما برگزاری نشست های تعاملی با مشتریان در این مقطع حساس ، اقدام پسندیده ای است که امید می رود در نهایت منجر به تامین حداکثر رضایت مشتریان شود.

شرکت خودروسازی سایپا در دوره جدید فعالیت مدیران ارشد خود که میراث دار گذشتگان این مجموعه خودروسازی است با این اقدام سریع ، صریح و بی واسطه نشان داد که در راستای سیاست های کلان مجموعه دولت و وزارتخانه مربوطه ، علی رغم تمام مشکلات ناخواسته که به سایپا تحمیل شده به دنبال تکریم مشتریان و تامین رضایت حداکثری آنان است.

از این رو حرکت های مشتری مدارانه سایپا را به فال نیک می گیریم چرا که تولید همراه با ضرر و زیان و تحویل خودروها با قیمت های قبلی با هدف جلب رضایت مشتریان صورت می گیرد و این خواسته وزارت صنعت معدن و تجارت بوده که رضایت مشتریان خودروسازان داخلی به هر نحوی تامین شود که سایپا نیز در این مسیر با برنامه ریزی های گسترده ، قدم های اساسی برداشته و با رونق در تولید و افزایش سرعت تحویل خودروها به مشتریان در آینده ای نزدیک شاهد خواهیم بود که معضلات مشتریان در این بخش به سرعت کاهش یابد.



