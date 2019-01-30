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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۷

رئیس سازمان امداد و نجات خبرداد؛

خدمت رسانی هزار امدادگر به ۱۱۶ منطقه متاثر از سیل و توفان

خدمت رسانی هزار امدادگر به ۱۱۶ منطقه متاثر از سیل و توفان

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: ۱۰۰۹ امدادگر در قالب ۲۲۴ تیم به ۱۱۶ شهر، روستا و محور کوهستانی امدادرسانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات اظهار کرد: ٢٠استان (آذربایجان شرقی و غربی، ایلام، البرز، اردبیل، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران و یزد) متاثر از سیل، توفان، برف و کولاک بودند که ۱۰۰۹ امدادگر در قالب ۲۲۴ تیم به ۱۱۶ شهر، روستا و محور کوهستانی و ۷۵۴۶ نفر امدادرسانی کردند.

وی در ادامه افزود:۱۰۰۶ نفر اسکان اضطراری، ۲۲ نفر انتقال به مناطق امن، ۱۰ نفر انتقال به مراکز درمانی و ۱۲ نفر خدمات سرپایی دریافت کردند.

رئیس سازمان امداد و نجات در پایان گفت:۲۱۰ واحد تخلیه آب از منازل مسکونی انجام و ۴۵۳ دستگاه خودروی گرفتار در برف رهاسازی شدند. همچنین با تلاش امدادگران ۱۴ دستگاه که در مسیر سیلاب گرفتار شده بودند نیز رها شدند.

کد مطلب 4528106

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