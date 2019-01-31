به گزارش خبرگزاری مهر، پس از فراگیرشدن سامانه بارشی در مناطق شمالی و شرق استان خوزستان و بالا آمدن آب رودخانه‌های کارون، دز و کرخه؛ ساکنان مناطق و روستاهای اهواز، شوش، دشت آزادگان، هویزه، دزفول و شوشتر با بروز سیلاب شدید و آبگرفتگی وسیع دچار مشکلات متعدد شدند.

در همین راستا سید امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد اجتماعی احسان از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام از بامداد امروز با حضور در مناطق سیل زده خوزستان با هماهنگی امام جمعه و فرمانداری‌های هویزه و شوش و دزفول و گروه‌های جهادی همکار بنیاد اجتماعی برکت احسان در خوزستان پس از بررسی و تجمیع نیازمندی های مردم سیل زده استان خوزستان از قبیل: ۲۰۰۰ کیسه آرد، ۵۰۰۰۰ عدد آب معدنی، ۱۰ هزار قرص نان، ۱۰۰۰ پتو، ۵۰۰۰ عدد گونی، ۲۰۰۰۰ عدد کنسرو، اجاره‌ی ۵ دستگاه کمپرسی، اجاره‌ی یک‌دستگاه بیل مکانیکی دم بلند، اجاره‌ی یک‌دستگاه بیل مکانیکی معمولی، اجاره‌ی یک‌دستگاه لودر و طبخ روزانه ۱۰۰۰ غذای گرم دستور تامین این نیازمندی ها را صادر کرد.

همچنین از روز دوشنبه پرسنل گروه تدبیر از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام توسط ۱۰ دستگاه کمپرسی استیجاری به طور مستمر سنگ لاشه را به بند شکسته شده رسانده‌اند و انجام این عملیات هنوز ادامه دارد و همچنین پیمانکاران گروه اقتصادی تدبیر با ۱۵ کمپرسی، ۶ بیل مکانیکی، ۲ لودر و ۲ کفی به صورت شبانه روزی مشغول خدمت رسانی به سیل زدگان خوزستان بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، کاروان سلامت احسان مجهز به دارو و امکانات پزشکی به منطقه سیل زده خوزستان و شهر رفیع اعزام شده و از امشب به بیماران و حادثه دیدگان سیل خوزستان خدمت‌رسانی می‌کند.