استفاده بیش از ۳ هزار معتاد از خدمات مراکز ترک اعتیاد زنجان

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح کمپ مرکز ترک اعتیاد بانوان در استان زنجان همزمان با دهه فجر خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۷ نفر از بانوان معتاد در کمپ مرکز ترک اعتیاد بانوان نگهداری و درمان می‌شوند. درسال‌های گذشته بانوان معتاد برای ترک اعتیاد به استان‌های دیگر معرفی می‌شدند.

وی از وجود ۱۲ کمپ مرکز ترک اعتیاد در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: طی ۱۰ ماه امسال بیش از ۳ هزار و ۸۲۷ نفر خدمات درمانی از این مراکز دریافت کردند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان بابیان اینکه موسسه‌ای در شهر زنجان برای معتادین کارتن‌خواب در استان پیش‌بینی شده است، ابراز کرد: ۱۳۴ پرونده برای معتادین کارتن‌ خواب و متهاجر در این موسسه تشکیل شده است.

وی افزود: در بحث فرهنگی به کار تیمی و منسجم نیاز است و جا برای کار زیاد است، در این میان باید اطلاعات کامل به جامعه بدهیم و نگرش‌ها تغییر کند و خود جوانان را مقاوم کنیم تا دچار بالای خانمان‌سوز اعتیاد نشوند.