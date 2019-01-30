ساختمان شهرداری هشتگرد به رگبار بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (چهارشنبه) شخصی با اسلحه خودکار، شهرداری شهر جدید هشتگرد را به رگبار بسته است.
گفتنی است؛ در این تیراندازی شخصی صدمه ندیده و عامل تیراندازی دستگیر شده است.
اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر میشود.
هشتگرد - صبح امروز چهارشنبه فردی ساختمان شهرداری شهر جدید هشتگرد را به رگبار بست.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (چهارشنبه) شخصی با اسلحه خودکار، شهرداری شهر جدید هشتگرد را به رگبار بسته است.
گفتنی است؛ در این تیراندازی شخصی صدمه ندیده و عامل تیراندازی دستگیر شده است.
اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر میشود.
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