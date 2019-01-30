  1. استانها
  2. البرز
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۷

صبح چهارشنبه؛

ساختمان شهرداری هشتگرد به رگبار بسته شد

ساختمان شهرداری هشتگرد به رگبار بسته شد

هشتگرد - صبح امروز چهارشنبه فردی ساختمان شهرداری شهر جدید هشتگرد را به رگبار بست.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (چهارشنبه) شخصی با اسلحه خودکار، شهرداری شهر جدید هشتگرد را به رگبار بسته است.

گفتنی است؛ در این تیراندازی شخصی صدمه ندیده و عامل تیراندازی دستگیر شده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می‌شود.

کد مطلب 4528158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • طیب مریمی IR ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      1 0
      پاسخ
      من خودم اونجا بودم .این بنده خدا بازنشسته هست که تو شهر جدید هشتگرد یه خونه ۲ طبقه ساخته بوده و شهرداری تخریبش کرده و ضرر و زیان مالی شدیدی خورده. سر همون اعصابش خیلی داغون میشه و اسلحه ژ۳ رو برمیداره و شلیک میکنه
    • علی IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      2 0
      پاسخ
      نتیجه عملکرد این میشود تا دیر نشده کار را به کاردان سپارید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها