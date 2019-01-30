کوچکترین چراغ قوه دنیا ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ابزارهای کوچکی که به حلقه کلید آویزان می شوند، این روزها بسیار محبوب شده اند. اما تعداد اندکی از آنها به اندازه Subجمع وجور هستند.

این گجت کوچکترین چراغ قوه دنیا نام گرفته و طول آن ۲.۵۴ سانتی متر و قطر آن ۱.۲۷ سانتی متر است. این چراغ قوه به اندازه ای نور فراهم می کند که فرد بتواند قفل در را در شب بیابد.

این چراغ قوه چیزی شبیه نوک یک گلوله اسلحه و فرفره است که بدنه ای از جنس آلومینیوم دارد. این ابزار تا عمق یک متری، ضد آب و همچنین ضد گرد وغبار است.

۳ باتری سکه ای AGI نیروی مورد نیاز آن را تامین می کنند. هر ست از باتری ها برای یک سال مصرف کافی است.

شرکت Malboro & Kane در لندن آن را ابداع کرده است.