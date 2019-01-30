جدیدترین پهپاد ایرانی با نام «کمان ۱۲» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه اقتدار ۴۰ جدیدترین پهپاد ساخت ایران است با نام «کمان ۱۲» رونمایی شد.

این پهپاد با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت و مداومت پروازی ۱۰ ساعت قابلیت برخاست از باندهایی با حداقل طول ۴۰۰ متر را دارد.

به گزارش مهر، کمان ۱۲ با شعاع عملیاتی یک‌هزار کیلومتر، قابلیت حمل محموله‌هایی با وزن ۱۰۰ کیلوگرم را دارد و حداکثر وزن آن هنگام برخاست ۴۵۰ کیلوگرم است.

حداکثر سرعت پرواز این پهپاد در سطح دریا ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت، سرعت گشت آن ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت و برد پروازی آن یک هزار کیلومتر است.