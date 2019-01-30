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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

عضو شورای شهر کرمانشاه خبر داد:

انصراف شورای شهری‌ها از کمیسیون ماده ۱۰۰

انصراف شورای شهری‌ها از کمیسیون ماده ۱۰۰

کرمانشاه_عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: برخی از اعضای شورای شهر کرمانشاه از کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل صدور آرای متناقض و خلاف قانون انصراف دادند.

سید حجت اله موسوی اجاق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انصراف تعدادی اعضای شورای شهر از کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار داشت: چهار نفر از اعضایی که عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ بودند از عضویت انصراف دادند.

وی دلیل انصراف این اعضا را صدور آرای متناقض و خلاف قانون دانست که در نهایت برای مردم ایجاد مشکل می کند.

عضو شورای شهر کرمانشاه بیان کرد: افراد بسیاری در پی صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ حدود یکسال تلاش می‌کنند و گاهی برخی از ایرادات این کمیسیون قابل اجرا نیست.

به گفته موسوی اجاق حدود هفت ماه با حضور مسئولان ارشد استان جلسات مشترکی برگزار شده است و خواستار برگزاری جلسه برای هماهنگی آرای صادره شدیم که مورد توجه قرار نگرفت.

وی با تاکید براینکه بین آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تناقض وجود دارد، عنوان کرد: در صورت هماهنگی آرا نباید برای مناطق برخوردار و کم برخوردار آرای متناقض و متفاوتی صادر شود.

عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: در مواردی که هنگام ساخت و ساز چندمتری به منزلی کلنگی اضافه شده رای تبدیل سند به قولنامه ای صادر شده در حالی که نباید چنین آرایی صادر می شده است.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات هماهنگی برای صدور آرای مشابه عنوان کرد: مردم باید بتوانند در جلسه تجدید نظر از اعتراض خود دفاع کنند.

این عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: صدور آرای متناقض در کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث نارضایتی شدید مردم، کاهش سرمایه گذاری و تشکیل پرونده های متعدد در محاکم قضایی استان و شعب دیوان عدالت اداری شده است.

کد مطلب 4528411

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