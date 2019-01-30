فعالیت ۶۵ کانون فرهنگی و هنری در مساجد شهرستان رزن

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیف یار پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان رزن با عنوان اینکه این کانون ها نقش به سزایی در برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری در روستاها دارند، اظهار داشت: ۶۵ کانون فرهنگی و هنری در مساجد شهرستان رزن فعال است.

وی با اشاره به در پیش بودن دهه فجر گفت: شعار محوری چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران «افتخار به گذشته و امید به آینده» است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رزن خاطرنشان کرد: درتمام جلسات و نشستهای فرهنگی و هنری ضمن تجلیل از خدمات گذشتگان بدنبال آن هستیم تا امیدواری به آینده را در نسل جوان بیش از پیش تقویت کنیم.

وی با اشاره به برنامه های اجرایی دهه فجر اضافه کرد: این برنامه ها شامل برپایی نمایشگاه کتاب از کتابهای تازه انتشار یافته در تمامی موضوعات، برپایی نمایشگاه آثار هنری هنرمندان شهرستان رزن، نشست هم اندیشی با اصحاب فرهنگ و هنر، برگزاری ۴۰ برنامه متنوع فرهنگی و هنری در ۴۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد سطح شهرستان و اهداء کتاب به مراکز فرهنگی و هنری است.

سیف یار یادآور شد: امسال برنامه های دهه فجر به لحاظ تقارن با ایام فاطمیه با رویکرد فاطمی و الگو گرفتن از سیره اخلاقی حضرت فاطمه زهرا(س) درشهرستان برگزار می شود.

فرمانده سپاه ناحیه رزن نیز در ادامه گفت: انقلاب اسلامی در طول این ۴۰ سال به یک پختگی رسیده و برکات فراوانی در حوزه های مختلف داشته است.

داود مهدوی پور بابیان اینکه تبلیغات دشمنان علیه انقلاب اسلامی حاکی از دستیابی به اهداف نظام است و انقلاب اسلامی ایران روندی رو به رشد را طی می کند، ادامه داد: تئوری اصلی انقلاب اسلامی احیای اسلام بوده است.

وی خاطرنشان کرد: نظام توانست اسلام را احیا کند و تا به امروز ۶۰‌ میلیون جوان با گرایش مذهبی مختلف به اسلام گرویدند.

مهدوی پور افزود: مشکلاتی نیز وجود دارد که باید همه تلاش کنیم در این نبرد پیروز میدان باشیم

وی یادآور شد: مدیران کانون های فرهنگی، هنری مساجد افسران جنگ نرم هستند که می توانند با جذب جوانان به مساجد موفق عمل کنند

فرمانده سپاه رزن با بیان اینکه هم فکری و هم افزایی عامل بسیار موثری در دستیابی به اهداف پیش بینی شده نظام است، اضافه کرد: تشکیل اتاق فکر برای هریک از کانون ها و دعوت از جوانان از دستیابی دشمنان به اهدافشان جلوگیری میکند

وی با اشاره به وجود ۱۷۵مسجد و حسینه در شهرستان رزن گفت: متاسفانه ۱۲۰ مسجد فاقد روحانی است و فقط ۵۵ روحانی در شهرستان فعالیت می کنند.