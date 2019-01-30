به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با مسئولان که در موضوع بررسی گرانی‌ها برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی در خصوص بروز برخی فسادها در تئاتر و مراسم دیشب جشنواره فجر چه ورودی خواهد کرد؟ افزود: اقدام دادستانی در حوزه‌های فرهنگی ابتدا پیشگیرانه است و ما از تئاتر، سینما و مطبوعات و مراسم‌های فرهنگی و از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار داریم موازین شرعی و قانونی رعایت شود.

وی گفت: ما در مواردی که موازین قانونی رعایت شود هیچ مداخله‌ای نمی‌کنیم، اما در مواردی که امنیت حفظ نشود و شاهد اقدام خلاف مقررات باشیم ورود می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی گفت: در مراسم دیشب جشنواره فجر شنیدم وزیر ارشاد حضور داشت و ایشان فردی متعهد، متدین و مسئول فرهنگ کشور است و باید کاری کرد مراسم جشنواره فجر به فجر و فخر انقلاب منتسب شود و ما سینما و هنر فاخر را به مردم عرضه کنیم.

دادستان تهران گفت: امیدواریم وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات خودشان در این مسائل ورود کنند تا نیازی به ورود دادستانی نباشد.

استثناءهای امسال برای عفو گسترده بسیار کم شده است

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در خصوص عفو گسترده‌ای که قرار است ۲۲ بهمن امسال صورت گیرد موارد استثنا بسیار کاهش یافته است.

عباس جعفری دولت آبادی در توضیح جزئیات عفو گسترده مجرمان که از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح شده است، افزود: هر سال به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عفوهای مناسبتی اعلام می‌شود، اما امسال به خاطر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، رئیس قوه قضائیه پیشنهاد عفو گسترده‌تر را داد و استثنائات کمتری برای عفو خواهیم داشت. وی گفت: البته در حوزه مسائل اخلالگران اقتصادی و فساد و اقدامات امنیتی و تروریستی عفو صورت نمی‌گیرد، اما در جرایم سبک و خرد و کسانی که برای اولین بار یا دومین بار مرتکب جرم و زندانی شده اند عفو صورت خواهد گرفت تا شاهد کاهش جمعیت زندان‌ها باشیم.

وی گفت: رقم قابل توجهی مشمول آزادی و تخفیف مجازات می‌شوند و امیدواریم این افراد بعد از آزادی دیگر مرتکب جرم نشوند.

وی با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از همه مسئولان، روزنامه داران و تریبون داران خواست به مردم امید دهند و مشکلات کشور را آنقدر بزرگ جلوه ندهند که موجب ناامیدی شود. مردم ما در این ۴۰ سال در جنگ و تحریم‌ها ایستادگی کردند و نباید دل ​آن‌ها را خالی کرد.

دادستان تهران بر افزایش اعتماد مردم به مسئولان تاکید کرد و گفت: روشنگری و گفتن واقعیت‌ها به جای خود، اما باید از توهین و تخریب جلوگیری کرد و به گونه‌ای اقدام نشود که گویی هیچ مسئولی در کشور سالم نیست و همه مسئولان و خانواده شان در اندیشه بردن اموال کشور هستند؛ این خواسته و تلاش دشمن است که مسئولان ما را فاسد جلوه دهد.

وی گفت: ما در نظام اسلامی که با خون شهدا به ثمر رسیده است نباید نظام اسلامی را ناکارآمد جلوه دهیم که دشمن به دنبال همین حرف است.

جعفری دولت آبادی افزود: مسئولان باید پاسخگوی برخی تخلفاتشان در نبود نظارت و مدیریت و تصمیمات نامناسب باشند، اما نباید به گونه‌ای باشد که ما کارآمدی نظام را زیر سوال ببریم.

وی گفت: به طور قطع امسال مردم با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان آمریکا خواهند زد و نشان خواهند داد که ملتی خستگی ناپذیرند.

برخورد جدی با گران فروشی کلان، قاچاق دام و انحصار در توزیع

جعفری دولت آبادی افزود: مسئولان به جای انتقال نگرانی به مردم سعی کنند به مردم آرامش بدهند، در این چهل سال مشکلات بزرگی را پشت سر گذاشته ایم که مشکلات جزئی قطعا حل شدنی است.

وی با اشاره به اینکه دادستانی از تصمیمات مناسب و صحیح دولتی حمایت می‌کند و در نظارت‌ها کمک کار خواهد بود، افزود: قدرت دادستانی برای این است که درهای بسته در مسیر نظارت را بر روی مسئولان باز کند و اگر احیانا برای ورود به انبار کالاهای احتکاری نیاز به سرعت عمل بود با حضور دادستانی این کار با سرعت انجام شود.

جعفری دولت آبادی افزود: ما بر همین اساس دادستان‌ها را از پشت میز به کف خیابان آوردیم تا مشکلات مردم حل شود و به هیچ وجه قصد دخالت در کار دولت و سازمان‌ها را نداریم.

وی با اشاره به اینکه دادستانی وظیفه صیانت از حقوق عمومی را دارد گفت:مردم ­­استحقاق این سختی‌ها را ندارند.

جعفری دولت آبادی افزود: بعد از اقدامات حمایتی ما اگر شاهد کمبودنظارت‌ها باشیم وارد اقدامات مقابله‌ای خواهیم شد و درخواست ما از سردار رحیمی هم این است که در فروشگاه‌ها و مراکز بزرگ استقرار بیشتری داشته باشند و با دلالانی که رانت و فساد ایجاد می‌کنند برخورد جدی‌تر کنند.

وی گفت: به متصدیان امر هشدار می‌دهیم که اگر باسکوت، نظارت نکردن، مداخله نکردن و مشارکت در جرم برای­ مردم ایجاد مشکل کنند حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

وی با تاکید بر تشدید نظارت‌ها گفت: هر تیمی که می‌تواند ما را کمک کند و اگر برای مثال سازمان پشتیبانی امور دام ادعا می‌کند توزیع گوشت مرتب انجام می‌شود حتما ما را در گشت‌های دادستانی همراهی کند و اگر نواقصی دید دستور­ رفع آن را صادر کند.

وی از دستگاه‌های دولتی خواست با مردم­ بیشتر صحبت کنند و­ با برخی اظهارات غیر کارشناسی موجب سرگردانی مردم نشوند و مثلا علت اصلی گرانی گوشت را به قاچاق دام زنده مرتبط نکنند.

وی افزود: مردم از دولت تقاضای حل مشکلات را دارند و دستگاه‌ها مشکلات را گردن هم نیندازند.دادستان تهران ادامه داد: در بخش توزیع باید از ظرفیت اصناف استفاده شود و اگر ما در ستاد تنظیم بازار حضور پیدا کنیم حتما این موضوع را تاکید خواهیم کرد.

دادستان تهران گفت: در خصوص سهمیه‌های گوشت که به فروشگاه‌ها اختصاص می‌یابد نیز مدیریت شود نه اینکه در شمال شهر تهران که کمتر به این گوشت‌ها نیاز است ما شاهد توزیع بیشتر در مقایسه با جنوب شهر باشیم.

وی گفت: در این بخش از عرضه‌های چند قیمتی هم باید خودداری شود و ما فعلا تمرکز اصلی مان در خصوص کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و میوه خواهد بود.

جعفری دولت آبادی گفت: حتما از ظرفیت مردم باید استفاده شود و مردم هرجا تخلفی در توزیع مشاهده کردند به پلیس، دادستانی ومراکز دولتی اعلام کنند و با اراده خوبی که در کشور شکل گرفته است مشکلات برطرف خواهد شد.

در این نشست که به میزبانی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد علاوه بر دادستان تهران و معاونانش، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاونانش، مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و مسئولانی از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان پشتیبانی امور دام و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران حضور دارند.