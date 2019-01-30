آغاز عملیات احداث متروی تهران – پردیس با حضور وزیر راه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز عملیات اجرایی توسعه فازهای شهر جدید پردیس و قطار برقی تهران پردیس دقایقی پیش با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران و محمدرضا عارف رئیس مجمع نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

در فاز نخست این پروژه با سرمایه گذاری ۱۴۰۰ میلیارد تومانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و با مشارکت شرکت عمران شهرهای جدید، قطار برقی تهران- پردیس احداث و به متروی تهران متصل می شود.

همچنین قرارگاه خاتم الانبیاء براساس این تفاهم نامه زیرساخت های شهر جدید پردیس شامل آماده سازی اراضی توریستی فاز ۸، اراضی فازهای ۵ و ۹، ساخت مسجد، شبکه آب و فاضلاب و دیگر زیرساخت های عمرانی این شهر جدید را اجرا خواهد کرد.