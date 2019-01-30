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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۱

رئیس کلانتری ۱۶۴ قائم:

کلاهبرداری ۶۰ میلیاردی از یکی از بیمارستان‌های تهران

کلاهبرداری ۶۰ میلیاردی از یکی از بیمارستان‌های تهران

رئیس کلانتری ۱۶۴ قائم از دستگیری مرد ۳۷ ساله‌ای خبر داد که بیش از ۶ میلیارد تومان با تاسیس یک شرکت صوری، کلاهبرداری و سرقت کرده بود.

سرهنگ حسین مافی رئیس کلانتری ۱۶۴ قائم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: ششم بهمن ماه امسال، رئیس یکی از بیمارستان ها به این کلانتری مراجعه و اعلام کرد با توجه به رسیدن روزهای پایانی سال، تصمیم به انبارگردانی گرفته که طی این اقدام، مشخص می شود، حجم زیادی دارو و پول از قسمت داروخانه کم شده است.

رئیس کلانتری ۱۶۴ قائم افزود: بنا بر گفته وی، حدودا ۶ میلیارد تومان پول نقد از بخش داروخانه بیمارستان خرج خرید داروهایی شده بود که وجود خارجی نداشتند و او مدعی بود به احتمال زیاد انباردار در این رابطه باخبر است.

وی افزود: در ادامه و با توجه به حساسیت موضوع، ماموران برای بررسی به محل اعزام شدند و مظنون اصلی پرونده مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفت که در نهایت وی به جرم خود اعتراف کرد.

وی عنوان کرد: متهم در اعترافات خود اظهار داشت با تاسیس شرکتی صوری تحت عنوان فروش دارو و لوازم بهداشتی، اقلامی را خریداری کرده و هزینه آنها را نیز پرداخت کرده اما هیچ دارویی در ازای این پول ها وارد داروخانه بیمارستان نکرده است.

کلانتر محله قائم، ادامه داد: در مرحله بعدی تحقیقات، متهم مدعی شد با پول های به دست آورده از این راه، یک مسکن در شهر تهران و یک خودرو گرانقیمت خریداری کرده است.

به گفته وی، بنابر دستور قضائی، متهم برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

کد مطلب 4528774

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