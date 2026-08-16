برخورد با فروش غیرقانونی اراضی کشاورزی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جمالی‌صفت صبح یکشنبه در چهارمین طرح حکاک در شهرستان دشتی با حضور بخشدار، مدیر جهاد کشاورزی، نمایندگان یگان حفاظت منابع طبیعی، اصناف، راهداری، هلال احمر و شهرداری، هدف از اجرای این عملیات را صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری‌های غیرمجاز دانست.

وی گفت: ما در راستای این طرح، تمرکز خود را بر شناسایی و پایش مستمر اراضی گذاشته‌ایم تا از بروز هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری کنیم. اقدامات ما شامل پایش میدانی، توقف عملیات ساخت‌وساز و در نهایت اجرای احکام قضایی برای قلع‌وقمع متخلفان است.

جمالی‌صفت در بخش نظارت بر بازار املاک اظهار کرد: بنگاه‌های املاک باید بدانند که فروش اراضی کشاورزی به صورت تفکیکی و تحت عنوان زمین مسکونی، یک جرم محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: در جریان این طرح، از چندین بنگاه املاک بازدید شد تا ضمن آگاهی‌بخشی به فعالان این حوزه، نسبت به عواقب قانونی خرید و فروش غیرمجاز زمین‌ها هشدار داده شود؛ بدیهی است که در صورت تکرار تخلف، به پلمپ فوری این مراکز منجر خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت در تشریح اقدامات اجرایی همچنین با اشاره به نتایج اولیه این طرح افزود: در جریان پایش‌های اخیر، چندین مورد دیوارکشی و ایجاد بنا در اراضی غیرکشاورزی شناسایی و نسبت به صدور اخطاریه برای آن‌ها اقدام شده است.

وی گفت: تأمین امنیت غذایی و حفظ اراضی، نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها و فرهنگ‌سازی در میان دهیاران، شوراها و خود کشاورزان است.