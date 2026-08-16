به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسول شیخی زاده پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با موضوع بررسی مشکلات منطقه تاریخی و گردشگری باباگرگر قروه که با وجود برخورداری از ظرفیت‌های مذهبی، تاریخی و طبیعی، همچنان با چالش‌هایی در زمینه مالکیت، مدیریت، زیرساخت و جذب سرمایه‌گذار مواجه است، با انتقاد از روند رسیدگی به وضعیت باباگرگر اظهار کرد: این مجموعه طی سال‌های گذشته مورد توجه کافی قرار نگرفته و اکنون باید برای صیانت از این میراث ارزشمند و تعیین تکلیف وضعیت آن اقدام جدی صورت گیرد.

شیخی‌زاده با اشاره به ابهامات موجود در زمینه اسناد و مالکیت باباگرگر افزود: دستگاه‌های متولی باید از ظرفیت‌های حقوقی خود برای مشخص شدن وضعیت مالکیت استفاده کنند و اجازه ندهند این موضوع همچنان به صورت بلاتکلیف باقی بماند.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف حقوقی این مجموعه باید در کنار مشخص شدن متولی مدیریت آن دنبال شود تا مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف روشن و امکان برنامه‌ریزی برای آینده باباگرگر فراهم شود.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس، نبود مدیریت مشخص را از موانع اصلی توسعه باباگرگر دانست و عنوان کرد: در شرایطی که متولی مجموعه مشخص نباشد، بخش خصوصی نیز نمی‌تواند با اطمینان برای سرمایه‌گذاری در این منطقه تصمیم بگیرد.

زیرساخت پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذار

شیخی‌زاده با تأکید بر ضرورت ایجاد مدیریت واحد برای باباگرگر گفت: ابتدا باید زیرساخت‌های مورد نیاز این منطقه ساماندهی شود و یک مدیریت مشخص وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذار نسبت به نحوه فعالیت و آینده سرمایه‌گذاری خود اطمینان داشته باشد.

وی همچنین ایمن‌سازی مجموعه را ضروری دانست و افزود: نباید منتظر وقوع حادثه بمانیم و سپس برای رفع مشکلات اقدام کنیم؛ بنابراین تأمین ایمنی گردشگران و زائران باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس با اشاره به وضعیت اعتبارات باباگرگر اظهار کرد: در سال گذشته حدود سه میلیارد تومان اعتبار برای این مجموعه پیش‌بینی شده بود، اما این اعتبار عملاً مورد استفاده قرار نگرفت.

شیخی‌زاده با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها موجب کاهش اثرگذاری اعتبارات شده است، افزود: منابع اختصاص‌یافته در سال جاری نیز با توجه به شرایط اقتصادی و حجم نیازهای موجود، پاسخگوی ساماندهی باباگرگر نیست و باید برای تأمین اعتبار مورد نیاز این مجموعه چاره‌اندیشی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باباگرگر ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی قروه دارد و با حل مسائل مالکیتی و مدیریتی، تأمین زیرساخت و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران می‌توان این ظرفیت را به یک فرصت جدی برای توسعه منطقه تبدیل کرد.