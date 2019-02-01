خبرگزاری مهر-گروه سیاسی- زهرا رحیمی فرد: یعقوب شیویاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستاوردهای ۴۰ سال اخیر انقلاب گفت: پس از انقلاب در همه حوزه‌های سلامت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شاهد تحولات اساسی بودیم.

نماینده مردم میانه در مجلس ادامه داد: قبل از انقلاب پزشکان پاکستانی و هندی در مراکز درمانی کشور فعالیت می‌کردند اما امروز از همه منطقه مردم برای درمان به کشور ایران سفر می‌کنند و بهترین متخصصان در دانشگاه‌های کشور آموزش می‌بینند و در شهرها و روستاهای کشور به مسائل درمانی و بهداشتی مردم رسیدگی می‌نمایند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بعد از انقلاب بسیاری از تجهیزات بیمارستانی در داخل کشور تولید می‌شود و تعداد زیادی بیمارستان در شهرهای مختلف کشور تأسیس شده که بهترین پزشکان دنیا در آن فعالیت می‌کنند.

شیویاری گفت: تأسیس خانه بهداشت پس از انقلاب در سطح روستاها به میزان زیادی سطح بهداشت و سلامتی روستاییان را افزایش داده است.

وی ادامه داد: پس از انقلاب تحولات اساسی در دانش پزشکی ایران در زمینه سلول‌های بنیادی، تولید دارو و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: قبل از انقلاب کمتر از ۱۰ درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می‌شد و امروز بیش از ۹۵ درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می‌شود.

شیویاری گفت: سن امید به زندگی قبل از پیروزی انقلا زیر ۶۰ سال بود و امروز به بیش از ۷۵ سال افزایش یافته است که نشان دهنده ارتقای شاخص‌های سلامت و فرهنگ بهداشت و درمان کشور است.