درمان ۴۵۵۲ زوج نابارور روستایی در طرح برکت خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت کشور توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۳، مبنی بر تحکیم بنیان خانواده و پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به منظور ایفای نقش مؤثر در اجرای این سیاست‌ها، اقدام به طراحی و اجرای «طرح برکت خانواده» در مناطق محروم و روستایی سراسر کشور کرده است.

بر این اساس، طرح برکت خانواده از سال ۱۳۹۴ توسط شرکت خدمات بیمه‌ی برکت با هدف شناسایی و درمان زوج‌های نابارور روستایی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته به اجرا درآمده است.

با عنایت به عدم دسترسی روستاییان به مراکز درمانی، مشکل تأمین هزینه‌های هنگفت درمان ناباروری و پوشش ندادن این نوع خدمات توسط شرکت‌های بیمه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تصمیم گرفت در حوزه‌ی کمک به درمان زوج‌های نابارور ساکن در مناطق روستایی کشور، به‌طور جدی ورود کند.

با آغاز طرح برکت خانواده در سال ۹۴، تا به امروز ۹۶۱۹ زوج نابارور در مناطق روستایی شناسایی، پرونده‌ی ۵۹۹۸ زوج بررسی و ۴۵۵۲ زوج برای طی مراحل فرآیند تشخیص و درمان به مراکز درمانی معرفی شده‌اند. انجام ۷۰۲۷ خدمت تشخیصی و درمانی اعم از آزمایشات بالینی، تصویربرداری، IUI، IVF و ICSI و تأمین داروهای مورد نیاز، از جمله خدمات رایگان ارایه‌شده به معرفی‌شدگان است. در مدت ۳ سالی که از اجرای طرح برکت خانواده می‌گذرد، خوش‌بختانه تاکنون ۳۷۹ نوزاد در سراسر کشور به دنیا آمده‌اند.

برای طرح برکت خانواده که به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و از طریق شرکت خدمات بیمه‌ی برکت در سراسر کشور به اجرا درآمده، تا به امروز ۲۲۵ میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شده است. بیمه‌ی برکت علاوه بر هزینه‌های درمان زوج‌های نابارور مناطق روستایی، هزینه‌های زایمان آن‌ها را نیز تأمین می‌کند.

زوج‌های روستایی که برای فرزندآوری دچار مشکل هستند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر شرکت خدمات بیمه‌ی برکت مستقر در مراکز تمام استان‌ها، از خدمات رایگان طرح برکت خانواده استفاده کرده و ضمن تشکیل پرونده، به مراکز درمانی معرفی و فرآیند درمان‌شان آغاز شود.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای تحقق منویات و سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تسهیل در تشکیل خانواده و افزایش جمعیت در جامعه‌ی ایرانی، طرح برکت خانواده را از طریق شرکت خدمات بیمه‌ای برکت با قوت در دست اجرا دارد و با گستردگی بیش‌تری در آینده ادامه خواهد داد.