به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امید در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، با اشاره به حجم بالای این فعالیت‌ها و اقدامات افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را در مناطق محروم به دوش می‌کشد.

وی لزوم هم‌افزایی میان نهادهای خدمت‌رسان در مناطق روستایی و محروم را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: لازم است به منظور هم‌افزایی بیش‌تر، نهادهای فعال در این حوزه به‌هم وصل شوند. اقدامات مؤثری از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و دستگاه‌های فعال در حوزه‌ی توسعه‌ی مناطق روستایی و محروم انجام شده است که می‌توانند بیش از پیش مکمل هم باشند.

امید خواستار کمک و یاری بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی بازاریابی و فروش محصولات روستایی شد و اظهار داشت: اقتصاد بدون بازاریابی معنی و مفهوم ندارد.

معاون توسعه‌ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در خصوص همکاری‌های این معاونت با بنیاد برکت نیز عنوان کرد: روابط و تعاملات گسترده و سازنده‌ای با این بنیاد داشته‌ایم که امیدواریم بیش از پیش در حوزه‌های محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی روستاییان، توسعه باید.

وی ادامه داد: به شخصه بسیاری از اقدامات و فعالیت‌های بنیاد برکت در حوزه‌های اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته را از نزدیک شاهد بوده‌ام و اثرات و برکات آن را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم.

مدیرعامل بنیاد برکت نیز در جریان این بازدید با تشریح برخی از اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم کشور گفت: نمایشگاه دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به‌علت محدودیت فضا فقط بخشی از فعالیت‌های ستاد را پوشش می‌دهد.

سعید جعفری در خصوص چگونگی تشکیل بنیاد برکت نیز توضیح داد: بنیاد برکت با توجه به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه‌ی محرومیت‌زدایی و توانمندسازی مناطق کم‌تر برخوردار از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تأسیس و آغاز به‌کار کرد تا منشأ خیر و برکت و آبادانی در این مناطق باشد.

وی بیکاری را اصلی‌ترین مشکل امروز کشور ذکر کرد و افزود: با توجه به جمعیت جوانان و ‌قابلیت‌ها و استعدادهای موجود در کشور، بنیاد برکت ورود جدی به بحث اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی داشته و به سمت ایجاد طرح‌هایی رفته است که در نهایت به اشتغال پایدار و فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

جعفری خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) وجه همت خود را کمک به دولت در بخش‌های مختلف و حمایت از بخش خصوصی قرار داده است. این ستاد در شرایط امروز که دشمنان به انحای مختلف کشور را تحت فشار قرار داده‌اند، با سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارویی با فناوری بالا، انتقال تکنولوژی و قطع نیاز به داروهای وارداتی، تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا باری از دوش دولت و مردم بردارد.

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به فعالیت‌های این بنیاد در حوزه‌ی دانش‌بنیان و حمایت از مجموعه‌های نخبه و جوان تصریح کرد: عملکرد بنیاد برکت در ۱۱ سالی که از تأسیس آن می‌گذرد، براساس ضرورت‌های روز و نیازهای جامعه بوده است.

وی با بیان این‌که امروزه ۴۸ دستگاه در توسعه‌ و خدمات‌رسانی به یک روستا نقش دارند، تأکید کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در حوزه‌های سخت‌افزاری، عمرانی و زیرساختی در روستاها فعالیت‌های گسترده و بی‌نظیری انجام شده، اما از حیث نرم‌افزاری هم‌چنان مشکلاتی وجود دارد که منجر به کاهش ساکنان روستاها شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به طرح‌های اشتغال‌زایی بنگاه‌محور و اجتماع‌محور آسمان، آفتاب و سحاب این بنیاد در مناطق محروم اظهار داشت: ۷۵ درصد فعالیت‌های ما بر کارآفرینی متمرکز است و تمام توان خود را روی طرح‌های اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی روستاها و مناطق کم‌تر توسعه‌یافته گذاشته‌ایم. برای نمونه، ایجاد ۱۰ هزار طرح اشتغال‌زایی را در قالب الگوی اجتماع‌محور سحاب (سرمایه‌گذاری حمایتی اشتغال‌زایی برکت) در ۱۸ استان، ۷۷ شهر و ۲۳۰۰ روستا، تا پایان امسال به پایان می‌رسانیم.

جعفری ادامه داد: کشور در حوزه‌ی اشتغال با سه چالش اساسی مواجه است؛ اول، تعداد اشتغال به نسبت جمعیت کم است، دوم، بهره‌وری نیروی کار پایین است و سوم، زمینه‌های اشتغال به‌نحوی است که باعث افزایش نرخ مهاجرت از روستاها به شهرها می‌شود. ما این سه چالش را در طراحی الگوهای اشتغال‌زایی بنیاد برکت لحاظ کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: تمام فعالیت‌های بنیاد برکت در کشور با هماهنگی استانداران، فرمانداران و مقامات استانی و محلی انجام می‌شود.

مدیرعامل بنیاد برکت در پایان خواستار حمایت سیستم بانکی کشور از فعالیت‌های اشتغال‌زایی و خدمت‌رسانی در جوامع روستایی شد.

گفتنی است، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای محرومیت‌زدایی، کمک به توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، توسعه‌ی کارآفرینی و اشتغال‌زایی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته تاکنون ۳۴۵ طرح بنگاه‌محور و ۱۵۰ طرح تسهیلات‌محور را در ۳۱ استان کشور به مرحله‌ی اجرا رسانده و ۳۰ منطقه را برای اجرای طرح‌های اقتصادی اجتماع‌محور آماده کرده که اشتغال‌زایی ۲۲۰ هزار نفر را به‌ همراه داشته است.

بنیاد برکت هم‌چنین برای اجرای بیش از ۳۴ هزار پروژه‌ی عمرانی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۱۵ هزار و پانصد میلیارد ریال، برنامه‌ریزی کرده، که تاکنون ۱۴ هزار پروژه به بهره‌برداری رسیده است.

این بنیاد تاکنون قرارداد ساخت ۱۶۰۰ مدرسه‌ی برکت، با ۹ هزار کلاس درس را با اعتباری بالغ بر ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد یال، منعقد کرده است که از این تعداد، ۱۲۰۰ مدرسه با ۶۴۰۰ کلاس درس به بهره‌برداری رسیده است.