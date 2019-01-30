ساماندهی فاضلاب کرمانشاه نیازمند ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوودی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از مجهز بودن آزمایشگاه شرکت آبفای استان کرمانشاه به آنالیز فلزات سنگین خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری مجهزترین دستگاهها را در آزمایشگاه داریم.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه افزود: بالاترین استاندارد آزمایشگاهی جهان ایزو ۱۷۰۲۵ است که در استان ما حائز این رتبه هستیم.

وی کیفیت را خط قرمز وزارت نیزو عنوان کرد و بیان داشت: در این جهت کیفیت آب استان را با بهترین تجهیزات رصد می‌کنیم.

داوودی یادآور شد: در شهر کرماتشاه حدود ۱۷۰۰ کیلومتر شبکه آب داریم که از این نیزان ۸۰۰ کیلومتر فرسوده است بعنی چیزی حدود ۵۰ درصد نیاز به اصلاح دارند

این مسئول اظهار داشت: برای ساماندهی فاضلاب شهر کرمانشاه نیازمند اعتباری بالغ بر ۹۵۰ میلیارد تومان هستیم اما در حال حاضر سالانه فقط ۳ تا ۶ میلیارد تومان به این کار اختصاص داده می شود که با این میزان ساماندهی و بازسازی امکان پذیر نیست.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه پروژه فاضلاب کرماتشاه را اولویت اول کشور برای استفاده از تسهیلات بانک سرمایه‌گذاری اعلام کرد و گفت: به این منظور تا کنون اقداماتی صورت گرفته و منتظر نظر نهایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مسئولان بانک عامل هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر هشت تصفیه خانه فاضلاب در استان در مدار بهره برداری قرار دارد و ۶ تصفیه خانه هرسین، شماره ۲ پاوه، روانسر، جوانرود، تازه آباد و سرمست نیز در دست اجرا هستند.

داوودی ادامه داد: همچنین قرار است به زودی ۳ تصفیه‌خانه در شهرستان‌های کرندغرب، صحنه و سنقر که از محل اعتبارات دفتر رهبر معظم انقلاب تامین اعتبار شده کلنگ زنی شوند که با این کار کل شهرستانهای استان تحت پوشش تصفیه خانه قرار خواهند گرفت.