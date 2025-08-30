به گزارش خبرنگار مهر، رضا داودی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت و اظهار داشت: با اجرای طرح‌های آبرسانی به ۲۶۵ روستای استان، نزدیک به ۵۰ هزار نفر از جمعیت روستایی از نعمت آب پایدار برخوردار شدند و مشکلات تنش آبی در بسیاری از مناطق برطرف شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه شهری نیز افزود: در شهرهای کرمانشاه، جوانرود، روانسر، پاوه، سنقر، صحنه، کنگاور، هرسین، سرمست، میرآباد، بانه‌وره، کرندغرب و چند شهر دیگر عملیات گسترده‌ای برای رفع تنش آبی صورت گرفت.

مدیرعامل آبفای کرمانشاه از اجرای بیش از ۷۰۰ کیلومتر عملیات لوله‌گذاری آب و فاضلاب در استان خبر داد و گفت: حفاری و تجهیز چاه‌ها، برق‌رسانی، احداث بیش از ۱۲۵ ایستگاه پمپاژ و ساخت بیش از ۱۰۰ مخزن ذخیره آب در همین مدت انجام شده است.

داودی با اشاره به اهمیت پایداری خدمات در ایام اربعین حسینی تصریح کرد: امسال نیز با تأمین مستمر آب آشامیدنی در مسیر زائران از کنگاور تا خسروی، سومار و منذریه عراق، توانستیم پایداری شبکه آبرسانی را در نوار مرزی ایران و عراق تضمین کنیم.

وی از پروژه‌های بزرگ فاضلاب نیز یاد کرد و گفت: احداث ۱۰ تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرهای کرمانشاه، تازه‌آباد، جوانرود، روانسر، کرندغرب، سرمست، صحنه، فارسینج، کلکش و دانشگاه رازی در حال اجراست که ظرفیت آنها بیش از ۳۷ میلیون متر مکعب پساب در سال خواهد بود.

مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تازه‌آباد را از مهم‌ترین اقدامات سال گذشته برشمرد و افزود: این پروژه نقشی اساسی در حفاظت از محیط زیست و ارتقای بهداشت عمومی ایفا خواهد کرد.

داودی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات با حمایت‌های دولت، وزارت نیرو و تلاش شبانه‌روزی کارکنان آبفا به ثمر رسیده و هدف ما ادامه این مسیر برای توسعه هرچه بیشتر خدمات آب و فاضلاب در استان کرمانشاه است.