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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۲۹

فرماندار رودان:

۷۱ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در رودان به بهره برداری می رسد

۷۱ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در رودان به بهره برداری می رسد

رودان - فرماندار رودان گفت: ۷۱ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در رودان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی غلامپور چهارشنبه شب در نشست خبری با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت : انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی برای مردم داشته است که باید این دستاوردها به مردم منتقل شود .  بهترین دستاورد نظام ، وحدت دولت و ملت است نزدیکی مردم و مسئولین را باید ارج نهاد . .فرماندار رودان با اشاره به شعار دهه فجر (افتخار به گذشته و امید به آینده ) افزود : تزریق امید ، نشاط اجتماعی یک ضرورت است البته باید با واکاوی گذشته مسیر را برای خدمت بهتر به مردم هموار کنیم .

غلامپور با اشاره به پروژه های قابل افتتاح دهه فجر در شهرستان رودان اظهار داشت : امسال مجموعا ۷۱پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۱۸میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال  در این شهرستان یا به بهره برداری می رسد یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود. تعداد ۱۹پروژه در شهر رودان ، ۲۱ پروژه در بخش مرکزی ، ۱۵پروژه در رودخانه ، ۸پروژه در بیکا و ۷پروژه در جغین به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به تعداد طرحهای قابل بهره برداری در فصول مختلف افزود: از مجموع پروژه هایی که قابل بهره برداری هستند در بخش انرژی ۱۶پروژه ، بهداشت و درمان ۱۱پروژه ، مسکن و عمران شهری و روستایی ،۲۰پروژه ، کشاورزی ۵پروژه ، آموزش ۷پروژه ، فرهنگی و مذهبی ۲پروژه ، ورزش ۴پروژه ، رفاه و تامین اجتماعی ۳پروژه و صنعت ۳پروژه  به بهره برداری می رسد  که بخشی از آنها با حضور استاندار و مدیران کل و ستادی و بخشی با حضور معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار هرمزگان و قسمتی هم با حضور مسئولین محلی افتتاح می شوند. با بهره برداری از این پروژه ها  قطعا تحول خوبی را در جهت عمران و آبادانی منطقه شاهد خواهیم بود.

غلامپور مهمترین پروژه هایی که در دهه فجر در شهرستان رودان بهره برداری می شود را معرفی کرد و گفت: مجتمع آبرسانی نازدشت ، مرکز جامع سلامت هیز بندگان ، روشنایی برق شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۵۸میلیارد ریال ، هنرستان کاردانش زیارتعلی، مجموعه بسته بندی ، انبار و سردخانه محصولات کشاورزی و گلخانه ده هکتاری از پروژه های شاخص شهرستانهستند .

وی در پایان با قدردانی از همراهی رسانه ها افزود: انتقاد رسانه ها یک فرصت است چرا که باعث تحقق توسعه و پویایی جامعه می شود. رسانه ها بازوان توانمند نظام و از ارکان اصلی توسعه به شمار می روند . لذا امیدواریم با انعکاس خدمات دولت و نظام در امید آفرینی به جامعه پیشگام باشند.

کد مطلب 4529128

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