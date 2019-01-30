وزیر امور اقتصادی و دارایی به سیستان و بلوچستان سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند امشب در راس هیاتی از این وزارتخانه از طریق فرودگاه بین الملل زاهدان وارد سیستان و بلوچستان شد و در بدو ورود مورد استقبال رسمی احمد علی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان و تعدادی دیگر از مسئولان محلی قرار گرفت.

بنابر این گزارش شرکت در نشست های تخصصی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، شرکت در شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی، شرکت در نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مسجد مکی زاهدان و همچنین بازدید از مرز میرجاوه از جمله برنامه‌های سفر ۳ روزه وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان سیستان و بلوچستان است.

گفتنی است، سفر به بندر چابهار و بازدید از ظرفیت های سرمایه گذاری و اقتصادی آن از جمله دیگر برنامه های سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان سیستان و بلوچستان محسوب می شود.