به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسنپور ظهر پنجشنبه در همایش اصناف و بازاریان استان سمنان و نقش آنها در سالهای پیروزی انقلاب اسلامی به میزبانی امامزاده یحیی (ع) سمنان بابیان اینکه اصناف بههیچعنوان از آرمانهای انقلاب فاصله نمیگیرند، تأکید داشت: بازاریان در پیروزی انقلاب اسلامی خوش درخشیدند و در همه بزنگاهها در تاریخ انقلاب اسلامی پیشگام بودند.
وی بابیان اینکه بازاریان و اصناف باروحیه بسیجی در راستای سربلندی این نظام مقدس تلاش میکنند، افزود: بازاریان همیشه از حامیان انقلابیون در سطح کشور بودهاند.
رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور، بابیان اینکه حضور امام خمینی(ره) در بهشتزهرا در روز دوازدهم بهمنماه ۵۷ بدون همکاری اصناف و بازاریان امکانپذیر نبود، ابراز کرد: این مهم نشاندهنده نقش تاریخی بازاریان در تاریخ انقلاب اسلامی است.
حسنپور بابیان اینکه بازاریان و اصناف به آرمانهای انقلاب اسلامی وفادار هستند، تأکید داشت: بازاریان همیشه در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی و بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره)، تلاش داشتهاند.
وی بیان کرد: حضور یکپارچه بازاریان و اصناف انقلابی در تاریخ ایران اسلامی همواره سبب شده تا رویکردهای ضدانقلابی فتنه گران و دشمنان نظام جمهوری اسلامی خنثی شود.
رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور، در ادامه گفت: پیروزی انقلاب اسلامی در بهمنماه ۵۷ و سیر مبارزات آن از سالهای قبل تا آن تاریخ بدون حمایت و پشتیبانی اصناف و بازاریان میسر نبود.
حسنپور با بیان اینکه بازاریان با حمایت از فقرا در آستانه نوروز۹۸ نشان میدهند که در کنار مردم هستند، ابراز کرد: تحریم های اقتصادی استکبار جهانی در سایه همراهی و همدلی و حضور اصناف و بازاریان و حمایت آن ها از مردم خنثی می شود.
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