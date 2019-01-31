به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر استان قم که در سالن محراب شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر انجام شد، بابیان اینکه افراد بسیاری برای رسیدن انقلاب به جایگاه فعلی جان خود را تقدیم کرده‌اند، اظهار کرد: نفس امام خمینی(ره) بود که منجر به برپایی انقلاب و خون شهدا مجرای نفس امام شد که این انقلاب توانست در سطح جهان مطرح شود.

وی اضافه کرد: تصویب قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر پیروزی بزرگی بود که با مشارکت شخصیت‌های مختلفی از جمله آیت‌الله جنتی و مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی حاصل شد و امیدواریم بتوانیم با این دستاورد کارهای اجرایی مورد نیاز را در سطوح مختلف دنبال کنیم.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از برگزاری نشست‌های هم‌فکری با مجموعه‌های مختلف فرهنگی و اجرایی در راستای ترویج آموزه‌های موردنظر این ستاد یاد کرد و گفت: مطالبه‌گری یکی از موضوعات مهمی است که باید در کارگروه‌های مختلف این ستاد مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تذکر لسانی همچنان تاثیرگذاری لازم را در جامعه دارد، عنوان کرد: فعالیت‌های انجام شده نسبت به فسادهایی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی وجود دارد قابل مقایسه نیست به همین علت باید اهتمام به رسانه، فضای مجازی، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و محیط‌های ورزشی در دستور کار قرار گیرد تا امر به معروف با پشتیبانی مردم فراگیر و عمومی شود و بتوانیم به نتیجه موردنظر برسیم.

حجت‌الاسلام صدیقی بابیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر بدون حمایت گسترده مردم به نتیجه نمی‌رسد، تصریح کرد: مردم باید پرچم‌داران امر به معروف و نهی از منکر باشند؛ تشکیل گروه‌های هنری و استفاده از بستر هنر برای ترویج آموزه‌های موردنظر می‌تواند موجب همراهی بیشتر مردم شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید دلسوز و بلندگوی مردم باشند، مطرح کرد: باید نسبت به حساسیت‌های مردم حساس باشیم و به دغدغه‌های موردنظر آن‌ها بیشتر توجه کنیم تا بتوانیم در مراحل مختلف اقشار مختلف را با خود همراه کنیم.

برگزاری دوره‌های آموزشی امر به معروف با حضور هزار و ۷۰۰ فرهنگی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم نیز در این جلسه با اشاره به اینکه این ستاد بعد از تصویب قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر کار خود را با رویکرد متفاوتی دنبال کرده است، اظهار کرد: ساماندهی طلایه‌داران امر به معروف و نهی از منکر در مناطق هشت‌گانه استان قم، متمرکزسازی فعالیت‌ها در مساجد، ادارات و دستگاه‌های اجرایی و تشکیل شوراهای امر به معروف در مجموعه‌های مختلف از جمله دستاوردهای این ستاد است.

حجت‌الاسلام محمدرضا آشتیانی بابیان اینکه آموزش نیروهای امر به معروف و نهی از منکر به صورت ویژه دنبال شده است، اضافه کرد: دوره‌های آموزشی برای هزار و ۷۰۰ نفر از فرهنگیان منطقه سه درحال دنبال شدن است.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید با حمایت مردم دنبال شود، تصریح کرد: اکنون در استان قم توانستیم به حمایت‌های برخی از گروه‌های مردمی برسیم و امیدواریم بتوانیم آگاهی مردم نسبت به نقشه‌های دشمن را بیشتر کنیم تا به خنثی‌سازی توطئه دشمن برسیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: کار در ستاد امر به معروف به شیوه مطلوبی با مشارکت نیروهای انتظامی و نظامی و حمایت مراجع تقلید و روحانیت دنبال می‌شود و هر شب نیز نیروهای امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تذکر لسانی در نقاط مختلف شهر مقدس قم حضور می‌یابند و اقدامات مورد نیاز را دنبال می‌کنند.