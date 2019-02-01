یادآوری به مدیران شهری/اولویت اصلی مترو است نه ایجاد خطوط دوچرخه

محمد علی کرونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی کاهش منابع درآمدی شهرداری تهران برای سال ۹۸ و لزوم برنامه ریزی برای توزیع بهینه بودجه در اولویت های اصلی برنامه پنج ساله سوم شهر تهران، گفت: انتظار می رود که سیاست تجمیع اعتبارات محدود برای مترو به عنوان زیرساخت انبوه بر حمل ونقل عمومی در سال اول برنامه به جای پراکنده کردن اعتبارات در اولویت های ثانویه ای مثل خطوط دوچرخه در لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری تهران لحاظ شود.

وی با بیان این که در حال حاضر حدود۴۲ درصد از جمعیت شهر تهران تحت پوشش خطوط متروی موجود شهر تهران قرار دارند گفت: سهم این بخش قابل توجه از جمعیت شهر تهران از بودجه عمومی شهر تهران در سال ۹۷ در بخش بهبود حمل ونقل ریلی کمتر از ۱۰% بوده است که متاسفانه بخش قابل توجهی از این بودجه نیز محقق نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین اولویت اول کمیسیون عمران وحمل ونقل شورای شهر تهران در شرایط انقباضی بودجه سال ۹۸ بر متمرکز کردن اعتبارات در بخش حمل ونقل ریلی به خصوص بهره برداری از خطوط ۶ و ۷ به عنوان مهم ترین زیرساخت موثر در کاهش آلودگی و بهبود ترافیک شهر تهران و موثر در روند زندگی روزانه عموم شهروندان شهر تهران است و ایجاد هرگونه ردیف جدید ذیل بودجه مناطق و معاونتها برای ایجاد خطوط دوچرخه یا احداث معبر جدید در سال اول اجرای برنامه پنج ساله خلاف مصلحت عمومی در این شرایط بودجه ریزی تلقی می شود.