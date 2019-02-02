ضریب نفوذ گاز در روستاهای استان بوشهر به ۹۶ درصد ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحمانی صبح شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دست‌آوردهای انقلاب در بوشهر اظهار داشت: افزایش ضریب نفوذ گاز شهری به ۹۹ درصد و ضریب گاز روستایی به ۹۵ درصد از جمله نقاط درخشان در کارنامه کاری این شرکت است.

وی اضافه کرد: قرار گرفتن در جمع پنج شرکت برترگاز استانی در زمینه فروش گاز به مشترکین و نیز کسب رتبه دوم در زمینه فروش گاز به صنایع از جمله دیگر رهاوردهای کسب شده توسط این شرکت همزمان با گذشت چهار دهه از عمر باعزت انقلاب است.

وی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام الله دهه فجر ، تصریح کرد: امسال نیز این شرکت همزمان با دهه مبارک فجر ۵۰ طرح گازرسانی در استان را افتتاح می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر یادآور شد: این طرح‌ها شامل گازرسانی به ۱۱ روستا و ۳۹ واحد صنعتی است که با اعتباری معادل ۱۷۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

رحمانی با بیان اینکه با بهره برداری از طرح های گازرسانی در استان همزمان با دهه مبارک فجر، ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی به ۹۶ درصد ارتقا می یابد، بیان داشت: این روستاها در شهرستان های بوشهر، دشتستان، دیر وگناوه وصل به گاز می‌شوند که با تحقق این امر، دو هزار و ۳۷۳ خانوار از نعمت گاز برخوردار می شوند.

وی یادآور شد: همچنین با گازرسانی به صنایع یادشده، تعداد واحدهای صنعتیِ برخوردار از گاز استان به ۳۳۱ واحد صنعتی می رسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر عنوان کرد: همزمان با چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گازرسانی به دو روستا و چهار واحد صنعتی در شهر بوشهر به بهره برداری می رسد.

رحمانی عنوان کرد: این روستاها شامل نوکار مخی، جزیره شیف و خانوارهای شهرک های مسکونی نیروگاه است که به منظور گازدار شدن آنها ۱۰۷ هزار میلیون ریال هزینه شده است.

وی بیان کرد: همچنین چهار واحد مرغداری با اعتبار چهار میلیارد ریال همزمان با این ایام ، وصل به گاز شدند.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر تصریح کرد: تاکنون در شهرستان بوشهر بیش از ۸۲۸ کیلومتر شبکه در شهرها و روستاها اجرا و ۳۴ هزار و ۸۰۷ انشعاب نیز نصب شده است.

رحمانی ادامه داد: در حال حاضر ضریب نفوذ گاز شهری در این شهرستان ۹۷ درصد و ضریب نفوذ گاز روستایی ۹۹٫۴ درصد است و ۵۰ هزار و ۳۶۱ مشترک نیز از خدمات گازرسانی استفاده می‌کنند.