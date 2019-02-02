به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسن خسته بند با بیان اینکه سال آینده بازار مسکن بار دیگر شاهد بروز تلاطمات اقتصادی خواهد شد، گفت: برخی اعلام می کنند که قیمت بازار مسکن در سال آینده روند کاهشی خواهد داشت، اما به نظر من این مسئله محقق نمی شود زیرا کاهش قیمت ها در بازار مسکن تحت تأثیر عواملی و شاخص هایی بوده که امروز عملیاتی نشده است.

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا تا زمانی که نقدینگی و سرمایه کشور به سمت بخش تولید هدایت داده نشود، نباید انتظار کاهش گرانی ها در بازار مسکن را داشت.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی روز به روز شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم، البته بخش عمده ای از تجهیزات ساختمانی ارتباطی با افزایش قیمت ارز ندارند، اما برخی از فعالان این بخش سوء استفاده کرده و متناسب با افزایش نرخ ارز، قیمت این تجهیزات را بالا برده اند.

خسته بند با اعلام اینکه سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند گفت: برای تثبیت وضع موجود بازار مسکن به تولید ۸۰۰ هزار و برای بهبود وضعیت به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن نیاز داریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: برخی انتظار دارند که با وجود نبود ساخت و ساز در کشور قیمت مسکن کاهش یابد؛ اما دو مسئله عرضه و قیمت، دو کفه یک ترازو هستند؛ از این رو به هر میزانی که عرضه مسکن در کشور افزایش یابد، قیمت ملک نیز کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی کل استان ها درگیر افزایش قیمت مسکن بوده اند؛ به طوری که در استان گیلان شاهد افزایش حداقل ۴۰ درصدی قیمت مسکن هستیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: فقدان برنامه ریزی مناسب و عدم تولید مسکن زمینه را برای افزایش قیمت مسکن فراهم می کند.