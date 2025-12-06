کشف روستای ۷ هزار ساله در دل شهر تاریخی دهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله مسعودی‌نیا، صبح شنبه در جمع خبرنگاران از کشف شواهد یک روستای پیش از تاریخ مربوط به هزاره‌های پنجم و ششم قبل از میلاد در دل شهر تاریخی دهدشت خبر داد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون پژوهش‌های باستان‌شناسی در شهر تاریخی دهدشت انجام نشده بود، اظهار کرد: این کاوش‌ها اولین فعالیت پژوهشی در این محوطه است که پس از کسب مجوز، چند گمانه در بخش‌های مختلف شهر حفر شد.

کشف لایه‌های مربوط به هزاره پنجم قبل از میلاد

سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی بافت تاریخی دهدشت افزود: در لایه‌های بالایی به شواهد دوره‌های میانه و متأخر اسلامی برخوردیم، اما پس از برداشتن این لایه‌ها، با کشف شگفت‌انگیز لایه‌های پیش از تاریخ مواجه شدیم که این مطالعات اولیه نشان می‌دهد لایه‌ها مربوط به هزاره پنجم قبل از میلاد و از نوع فرهنگ «سوزیان میانه» و «سوزیان جدید» هستند.

وی تصریح کرد: این یافته‌ها نشان می‌دهد در این بخش از شهر تاریخی دهدشت، یک روستای مربوط به اواخر دوره نوسنگی و اوایل دوره سنجی وجود داشته که تاکنون از آن بی‌خبر بودیم.

مسعودی نیا ادامه داد: این کشف می‌تواند در نوع خود بسیار بزرگ باشد و درجه اهمیت شهر تاریخی دهدشت را به طور چشمگیری افزایش دهد.

وی با بیان اینکه در سطح، بناها و شواهد معماری برجای‌مانده از سده‌های پایانی اسلامی دیده می‌شود، گفت: باستان‌شناسان با ایجاد یک کارگاه کوچک، اقدام به «جراحی» این محوطه کردند تا لایه‌های زیرین معماری صفوی و احتمالی سلجوقی را بررسی کنند که در کاوش‌ها، بقایای سفال و مواد فرهنگی مربوط به هزاره‌های ششم و پنجم پیش از میلاد به دست آمد.

سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی بافت تاریخی دهدشت به یافته‌ای جالب در این شهر تاریخی اشاره کرد و گفت: در این محوطه با قطعات سنگ‌های حرارت‌دیده برخوردیم که نشان‌دهنده فناوری خاص مردم آن دوران برای گرم‌کردن مایعات است که به این شکل که سنگ‌ها را در آتش گرم می‌کردند و سپس داخل ظرف محتوی مایعاتی مانند شیر یا آب می‌انداختند.

وی تاکید کرد: نتایج این گمانه‌زنی نشان می‌دهد پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر دهدشت حداقل به اواخر هزاره ششم و اوایل هزاره پنجم قبل از میلاد بازمی‌گردد.

روستای نوسنگی در تپه باستانی دهدشت

مسعودی‌نیا در ادامه با اشاره به تصاویر هوایی سال ۱۳۳۵، گفت: این تصاویر وجود یک تپه باستانی در پیرامون کاروانسرای دهدشت را نشان می‌داد که متأسفانه ساخت و سازهای شهری بعدی آن را به طور کامل از بین برده است اما با این حال، ما اکنون شواهد همان روستای دوره نوسنگی را در اینجا به دست آورده‌ایم.

وی اضافه کرد: کاوش‌ها به ما کمک کرد تا محدوده و کالبد اصلی محوطه تاریخی را بهتر شناسایی کنیم و متوجه شویم که خیابان‌ها، خانه‌های مسکونی و کوچه‌های فعلی عموماً بر روی بدنه این تپه تاریخی شکل گرفته‌اند، همچنین در حین پژوهش‌ها، بقایایی از قنات‌های انتقال آب در شمال شهر شناسایی شد.