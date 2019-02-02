جنگ جهانی اپل با گوگل و فیس بوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، گوگل و فیس بوک قبل از عرضه عمومی برنامه های سازگار با iOS آنها را در داخل این شرکت مورد آزمایش و بررسی قرار می دهند. اما اپل با باطل کردن مجوزهای برنامه های مذکور اجرای نسخه های iOS برنامه هایی همچون نقشه گوگل، هنگ اوت، جیمیل و غیره را در داخل این شرکت ناممکن کرد.

اپل هفته قبل اقدامی مشابه را بر ضد شرکت فیس بوک نیز انجام داد و علت چنین کاری را نقض سیاست های خود در زمینه توزیع برنامه های سازگار با محصولات اپل اعلام کرده است.

این اقدام اپل باعث شد که بسیاری از کارکنان شرکت های یادشده نتوانند فعالیت های روزمره خود را انجام داده و نسخه های بتای برنامه های مختلف خود را برای استفاده کاربران آیفون و آی پد آزمایش کنند. باطل نشدن مجوز یادشده از آنجا اهمیت داشت که با استفاده از ان اجرای برنامه های مختلف بدون عرضه آنها در اپ استور ممکن می شد.

البته بعد از گذشت مدتی این شرکت برطرف شد و اپل تایید کرد که با همکاری گوگل و فیس بوک مجوزهای قبلی را مجددا فعال کرده است.

همکاری گوگل و اپل برای حل این مشکل پس از آن رخ داد که گوگل برنامه ای به نام Screenwise Meter را از کار انداخت. این برنامه ناقض حریم شخصی به گوگل امکان می داد تا از نحوه استفاده کاربران از آیفون هایشان مطلع شود. فیس بوک هم قبلا یک برنامه تحقیقاتی مشابه عرضه کرده بود که اپل را به خشم آورده بود. با کنار گذاشته شدن این دو برنامه اپل نیز همکاری با گوگل و فیس بوک را به حالت عادی بازگرداند.