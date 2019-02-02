به گزارش خبرنگار مهر، «مهر سیمرغ» عنوان بسته خبری-تحلیلی روزانه‌ای است که به مرور متن و حاشیه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر می‌پردازد. هر روز می‌توانید با «مهر سیمرغ» در جریان آخرین تحولات بزرگ‌ترین رویداد سینمایی کشور قرار بگیرد.

در حالی «مهر سیمرغ» به شماره سوم رسیده است که حاشیه‌های مرتبط با برخی بی‌نظمی‌ها همچون اکران سرموعد فیلم‌ها همچنان برقرار است و البته ضعف‌هایی مانند دسترسی به اینترنت در سالن اصحاب رسانه تا حدودی مرتفع شده است.

امروز شنبه ۱۳ بهمن‌ماه چهارمین روز برگزاری سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر است. با مرور متن و حاشیه سومی روز جشنواره در اولین «مهر سیمرغ» همراه شوید.

فیلم روز؛ قصر شیرین

هر چه ترکیب فیلم‌های روز دوم در کاخ رسانه‌ها ناامیدکننده بود، در روز سوم تا حدودی شرایط بهبود یافت و در میان دو تجربه متفاوت و مهم اما نه چندان موفق «ناگهان درخت» از صفی یزدانیان و «سمفونی نهم» از محمدرضا هنرمند، رونمایی از تازه‌ترین ساخته سیدرضا میرکریمی جان تازه‌ای به ویترین جشنواره بخشید.

فیلم سینمایی «قصر شیرین» تا به اینجا اتفاق ویژه جشنواره در پردیس سینمایی ملت برای منتقدان و اصحاب رسانه بود. فیلمی ساده، روان و بدون پیچیدگی که روایتی تماشایی از مواجهه یک پدر و فرزندانش پس از سال‌ها دوری را به تصویر درآورده است.

فیلم علاوه‌بر فیلمنامه کم‌نقص محسن قرایی و محمد داوودی و البته کارگردانی درست رضا میرکریمی یک برگ‌برنده ویژه هم دارد و آن نقش‌آفرینی متفاوت حامد بهداد در نقش اصلی است. بهداد پس از سال‌ها باردیگر ثابت کرد که برای فاصله گرفتن از تصویر کلیشه‌ای که مخاطب سینما از او در خاطر دارد، تخصص و انرژی لازم را دارد.

رونمایی از «قصر شیرین» در سومین سانس اکران سومین روز جشنواره سی‌وهفتم با واکنش مثبت منتقدان و اصحاب رسانه همراه شد تا این فیلم تا اینجا موفق‌ترین فیلم اکران‌شده در پردیس ملت باشد.

چهره روز؛ ابراهیم داروغه‌زاده

«چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به همه شما مردم عزیز، هنرمندان و سینماگران تبریک می‌گویم و امیدوارم روزهایی سرشار از طراوت و جوشش که در آثار امسال جشنواره نمایان است، در این ایام داشته باشیم. قدردان محبت همه همکارانم در ستاد برگزاری و همه ی سرورانم در سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم که این جشنواره حاصل کمک و حمایت همه این عزیزان است.»؛ این آخرین اظهارنظر رسمی دبیر سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر است.

ابراهیم داروغه‌زاده پس از قرائت این متن در آیین افتتاحیه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر تا امروز که در آستانه چهارمین روز این رویداد هستیم، در برابر تمام حواشی ریز و درشت سیاست سکوت در پیش گرفته و گویی بنایی هم برای پایان دادن به این سکوت ندارد.

این سکوت از آنجا عجیب به نظر می‌رسد که داروغه‌زاده پیش از این ارتباطی نزدیک با رسانه‌ها داشت و غالباً اهل پاسخگویی صریح و شفاف به نقدها و ابهامات بود اما در روزهای گذشته از جشنواره سی‌وهفتم به نظر می‌رسد شرایط اندکی برای این مدیر سینمایی تغییر کرده است.

از حواشی روز افتتاحیه که حتی با واکنش وزیر ارشاد همراه شد تا بی‌نظمی‌ها روز نخست و حتی اعتراضات تند و تیز برخی فیلم‌سازان، هنوز دبیر جشنواره مجاب به شکستن سکوت خود نکرده است. معلوم نیست آیا این «سکوت» قرار است خود یک «پیام» به فضای رسانه‌ای باشد یا صرفا از سر محافظه‌کاری در ایام جشنواره است؟

حاشیه روز؛ مجادله بر سر «پول کثیف»

یکی از کلیدواژه‌ها در محافل سینمایی طی ماه‌های اخیر «پول مشکوک» یا همان «پول کثیف» است؛ کلیدواژه‌ای که قرار است ارجاعی باشد به پول‌های ناسالمی که با اهدافی همچون پولشویی به چرخه تولید و اکران سینمای ایران نفوذ کرده و کمترین تأثیر منفی‌اش برهم زدن توازن مالی دستمزد عوامل و به‌ویژه بازیگران بوده است.

مجادله برسر مصداق «پول‌های کثیف» حالا فراتر از محافل رسانه‌ای به جشنواره فجر کشیده شده است.

اولین بار و در نشست خبری فیلم «معکوس» بود که پولاد کیمیایی در اعتراض به تغییر سانس نمایش فیلمش به‌دلیل نرسیدن فیلم سینمایی «تختی» با گفتن این جمله که «ما می‌دانیم این پول‌ها از کجا می‌آید» انگشت اتهام را به سمت عوامل این فیلم گرفت، اتهامی که البته پیش‌تر در فضای رسانه‌ای هم مطرح شده بود و پس از آن هم استمرار پیدا کرد.

عوامل فیلم «غلامرضا تختی» هم در واکنش به همین فضا بود که روزگذشته دست به قلم شدند و با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام رقم دقیق بودجه و سهم سرمایه‌گذاران در تأمین این مبلغ، از مدعیان خواستند برای ادعاهای خود سند منتشر کنند.

این اما تنها مجادله نبود و زمانی که در نشست خبری فیلم «قصر شیرین» یکی از خبرنگاران با کنایه به تأمین بودجه فیلم «ما همه با هم هستیم» به تهیه‌کنندگی سیدرضا میرکریمی اشاره کرد، میرکریمی به تعبیر خود «سکوتش را شکست» و با صراحت اعلام کرد کسانی او و پروژه «ما همه با هم هستیم» را متهم به استفاده از «پول کثیف» کرده و می‌کنند که اتفاقا خود از بهره‌مندان پول‌های کثیف در سینما هستند!

به نظر می‌رسد «چالش شفافیت» از اتفاقات مبارک جشنواره سی‌وهفتم است و بباید دید آیا فراتر از این مجادلات، این چالش دستاوردی هم برای صنعت سینمای ایران به همراه خواهد داشت؟

پیشنهاد ویژه؛ مسخره‌باز

همایون غنی‌زاده هر چند سابقه‌ای طولانی در تئاتر دارد اما برای سینمادوستان هم نامی آشنا است؛ چه اینکه آثارش بر صحنه تئاتر هم همواره نسبتی با عشق به سینما داشته است. غنی‌زاده که در کارنامه تئاتری خود دو نمایش «کالیگولا» و «می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد» را با رکورد بالای استقبال مخاطبان دارد، حالا و در اولین دورخیز خود برای کارگردانی سینما، «مسخره‌باز» را به ویترین جشنواره سی‌وهفتم رسانده است.

«مسخره‌باز» فیلمی فانتزی است که ساختاری به کل متفاوت از عادت‌های سینمایی مخاطبان ایرانی دارد و از این منظر مواجهه با آن می‌تواند تجربه‌ای تازه باشد. علی نصیریان، هدیه تهرانی، ‌فرهاد اصلانی، ‌صابر ابر و بابک حمیدیان ترکیب بازیگران اصلی فیلم اول غنی‌زاده هستند که کنجکاوی بابت تماشای فیلم را چند برابر می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم که امروز در سانس ساعت ۱۵:۳۰ در پردیس سینمایی ملت روی پرده می‌رود آمده است: «تو پرورشگاه صدام می‌کردند مسخره باز! اما من مشت محکمی حواله صورت یکیشون کردم تا داستان رو شروع کنم.»