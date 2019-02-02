سرمربی ایتالیایی چلسی زیر فشار انتقادات

به گزارش خبرگزاری مهر، کلودیو رانیری، ژوزه مورینیو (۲بار)، آورام گرنت، فلیپه اسکولاری، گاس هیدینیک (۲بار)، کارلو آنچلوتی، آندره ویلاش بوآش، روبرتو دی متئو، رافا بنیتس و آنتونیو کونته همه می‌دانند اخراج شدن از چلسی با دستور آبراموویچ، مالک ثروتمند این تیم چه طعمی دارد، اما هیچ یک شکستی به سنگینی شکست مائوریتسیو ساری متحمل نشدند.

شکست ۴ بر صفر چلسی مقابل بورنموث سرمربی ایتالیایی این تیم را شدیدا تحت فشار قرار داده است. او در کنفرانس مطبوعاتی بعد از این بازی گفت: تقصیر من است. من نتوانستم به این بازیکنان انگیزه بدهم. ناامید هستم چون هیچ نشانه‌ای از کارم را ندیدم. در آغاز نیمه اول فکرش را هم نمی‌کردم نیمه دوم آنقدر فاجعه شود.

گفته می‌شود بعد از بازی او دستیاران و اعضای دیگر کادر فنی را از رختکن بیرون کرده و حدود ۴۰ دقیقه با بازیکنان صحبت کرده است.

ساری در این باره این چنین گفته است: می‌خواستم با آن‌ها تنها صحبت کنم. باید می‌فهمیدم چه اتفاقی افتاده است. هویتمان را از دست داده‌ایم و انگار ۱۱ بازیکن مستقل در زمین بازی می‌کنند. باید روشمان را تغییر دهیم.

او حالا زیر ذره‌بین مالک باشگاه است و گفته می‌شود مربیانی مانند جانفرانکو زولا و فرانک لمپارد گزینه‌های جانشینی او هستند.