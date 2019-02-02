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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

گزارش وضعیت هوای سیزدهم بهمن؛

هوای تهران پاک است

هوای تهران پاک است

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص هوای پایتخت را ۴۷ و در وضعیت پاک اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اعلام کرد: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ در وضعیت پاک بوده است.

محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منو اکسید کربن پاک (۳۳)، ازن پاک (۳۴)، دی اکسید نیتروژن سالم (۷۳)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۲)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون پاک (۴۷) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون پاک (۴۶) بوده است.

شاخص کمتر از ۵۰ به معنای هوای پاک، بین ۵۰ و ۱۰۰ سالم،  ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، و ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها تعریف شده است.

کد مطلب 4530956

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