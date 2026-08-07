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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

تداوم نقض آتش‌بس؛حمله توپخانه‌ای و پهپادی اسرائیل به چند شهرک در لبنان

تداوم نقض آتش‌بس؛حمله توپخانه‌ای و پهپادی اسرائیل به چند شهرک در لبنان

رژیم صهیونیستی بامداد و صبح امروز شهرک‌های المنصوری، وادی زبقین، کونین و میس الجبل را هدف حملات توپخانه‌ای و پهپادی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس در لبنان از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

در تازه‌ترین موارد نقض آتش بس، ارتش اشغالگر شهرک «المصنوری» شهر صور را هدف حمله توپخانه ای قرار داد. همچنین یک پهپاد اسرائیلی بمبی صوتی را به این شهرک شلیک کرد.

شهرک «وادی زبقین» هم بامداد امروز جمعه هدف حمله توپخانه ای صهیونیست ها قرار گرفت.

ارتش صهیونی در شهرک «کونین» در شهرستان بنت جبیل هم یک انفجار انجام داد.

اشغالگران شهرک «میسل الجبل» را نیز هدف حمله توپخانه ای قرار دادند.

کد مطلب 6910197

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