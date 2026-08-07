تداوم نقض آتش‌بس؛حمله توپخانه‌ای و پهپادی اسرائیل به چند شهرک در لبنان

رژیم صهیونیستی بامداد و صبح امروز شهرک‌های المنصوری، وادی زبقین، کونین و میس الجبل را هدف حملات توپخانه‌ای و پهپادی قرار داد.