ضرورت حل مشکل فاضلاب شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف صادقی، عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد، در نشست با احمد راستینه با اشاره به شرایط کشور و ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی اظهار کرد: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه کشور است و حفظ و تقویت این سرمایه، نیازمند خدمت صادقانه، تصمیمهای درست و تلاش مضاعف مسئولان است.
وی افزود: مردم در مقاطع مختلف با وجود تحمل سختیها، فشارهای اقتصادی و از دست دادن جمعی از عزیزان، نخبگان، فرماندهان و رهبر شهید، همبستگی و انسجام خود را نشان دادهاند و امروز وظیفه مسئولان این است که با اقدامات مؤثر، پاسخگوی این همراهی و اعتماد باشند.
عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم این شرایط، تقویت روحیه همدلی، ایستادگی و عرق ملی در جامعه بود، اما در کنار آن باید توجه داشت که مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و لازم است مسئولان با نگاه ویژه برای کاهش فشارها تلاش کنند.
صادقی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه بازار و معیشت مردم گفت: در کنار مسائل کلان اقتصادی، نبود نظارت کافی بر بازار نیز موجب نارضایتیهایی شده است. مردم انتظار دارند دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری بر قیمتها و روند عرضه کالاها نظارت داشته باشند.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در استان و همکاری مجموعههای مختلف اظهار کرد: بخشی از اتفاقات مثبت شکلگرفته، حاصل همراهی مدیریت شهری، مسئولان اجرایی و نمایندگان بوده است و استمرار این همکاریها میتواند زمینهساز امیدآفرینی بیشتر برای مردم باشد.
عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد با تأکید بر ضرورت تسهیل در اجرای پروژههای شهری گفت: امروز شرایط کشور نیازمند همکاری همه دستگاههاست و نباید گرفتار بخشینگری و موانع اداری شویم. هر مجموعهای که میتواند در مسیر حل مشکلات مردم و اجرای پروژههای توسعهای کمک کند، باید با نگاه مسئولانه پای کار باشد.
صادقی با اشاره به پروژههای عمرانی و زیرساختی شهرکرد افزود: مردم زمانی امید بیشتری پیدا میکنند که آثار اقدامات و پروژهها را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند؛ بنابراین باید موانع موجود بر سر راه پروژههای مهم شهری برطرف شود.
وی همچنین با هشدار نسبت به وضعیت فاضلاب شهرکرد اظهار کرد: فاضلاب شهرکرد یکی از مسائل حیاتی و زیرساختی شهر است که نیازمند توجه ویژه و اقدام فوری است. ادامه شرایط موجود میتواند در آینده تبعات زیستمحیطی و بهداشتی جدی برای شهر به همراه داشته باشد.
صادقی ادامه داد: کلکتور و خط انتقال فاضلاب شهرکرد یکی از شریانهای مهم شهر است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و برای بازسازی و احداث خط جایگزین آن تصمیمهای اساسی اتخاذ شود، چرا که پیشگیری از بحران، هزینهای به مراتب کمتر از جبران خسارتهای احتمالی خواهد داشت.
عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد با اشاره به موضوع تصفیهخانه و پساب گفت: استفاده از ظرفیت پساب باید همراه با تکمیل زیرساختهای مورد نیاز باشد و بدون ایجاد زیرساختهای لازم، نمیتوان انتظار داشت مشکلات این حوزه به شکل کامل برطرف شود.
صادقی در پایان تأکید کرد: شهرکرد برای عبور از چالشهای موجود نیازمند تصمیمهای بزرگ، همکاری بین دستگاهها و نگاه بلندمدت است تا ضمن حفظ اعتماد مردم، مسیر توسعه و پیشرفت شهر با سرعت بیشتری دنبال شود.
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