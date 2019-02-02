بهره مندی ۲۵ هزار مددجوی کمیته امداد از خدمات آموزش خانواده

حسین زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکرد فرهنگی کمیته امداد، بیان کرد: بهمنظور ارتقاء آگاهی، بینش و سطح فکری و فرهنگی خانوارهای تحت حمایت خدمات فرهنگی به آنها ارائه میشود.
وی با بیان اینکه در ۹ ماه نخست امسال ۲۵ هزار و ۴۴۷ نفر از مددجویان تحت حمایت از خدمات آموزش خانواده بهره مند شدهاند، گفت: هزینه این آموزشها یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان برآورد شده است.
سرپرست معاونت فرهنگی کمیته امداد استان تهران به مناطقی که مددجویان آن از کلاسهای آموزسی بهره مند شدهاند اشاره کرد و گفت: ۲۴ هزار و ۲۵۳ مددجوی ساکن در شهرها، هزار و ۱۹۴ نفر در مناطق روستایی و هزارو ۹۲۷ نفر در مناطق محروم از خدمات آموزش خانواده بهره مند شدهاند.
زمانیان افزود: زنان سرپرست خانوار، دختران و پسران بازمانده از تحصیل، دختران و پسران مستعد ازدواج ۱۸ الی ۳۰ سال و بالاتر ازآن، کودکان چهار الی هفت سال، دانش آموزان دختر و پسر هشت الی ۱۳ سال، زوجهای جوان، طلاب و دانشجویان، سالمندان و مجریان طرحهای اشتغال از خدمات آموزش خانواده بهره مند شدهاند.
وی ادامه داد: موفقیت در کسب کار، آمادگی برای ازدواج، مشاوره و هدایت تحصیلی، مهارتهای زندگی، طلاق و آسیبهای روانی، آسیبهای اجتماعی، کودکان شاد، خلاق و متفکر، نوجوانان پرسشگر، سبک زندگی، احکام و اخلاق اسلامی، تغذیه و سلامت از جمله مباحثی است که به مددجویان شرکت کننده در دورههای آموزشی ارائه شده است.
نظر شما