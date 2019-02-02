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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

سرپرست معاونت فرهنگی کمیته امداد استان تهران اعلام کرد:

بهره مندی ۲۵ هزار مددجوی کمیته امداد از خدمات آموزش خانواده

بهره مندی ۲۵ هزار مددجوی کمیته امداد از خدمات آموزش خانواده

سرپرست معاونت فرهنگی کمیته امداد استان تهران از بهره مندی ۲۵ هزار و ۴۴۷ نفر مددجواز خدمات آموزش خانواده این نهاد طی ۹ ماهه امسال خبر داد.

حسین زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکرد فرهنگی کمیته امداد، بیان کرد: به‌منظور ارتقاء آگاهی، بینش و سطح فکری و فرهنگی خانوارهای تحت حمایت خدمات فرهنگی به آنها ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه در ۹ ماه نخست امسال ۲۵ هزار و ۴۴۷ نفر از مددجویان تحت حمایت از خدمات آموزش خانواده بهره مند شده‌اند، گفت: هزینه این آموزش‌ها یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان برآورد شده است.

سرپرست معاونت فرهنگی کمیته امداد استان تهران به مناطقی که مددجویان آن از کلاس‌های آموزسی بهره مند شده‌اند اشاره کرد و گفت: ۲۴ هزار و ۲۵۳ مددجوی ساکن در شهرها، هزار و ۱۹۴ نفر در مناطق روستایی و هزارو ۹۲۷ نفر در مناطق محروم از خدمات آموزش خانواده بهره مند شده‌اند.
زمانیان افزود: زنان سرپرست خانوار، دختران و پسران بازمانده از تحصیل، دختران و پسران مستعد ازدواج ۱۸ الی ۳۰ سال و بالاتر ازآن، کودکان چهار الی هفت سال، دانش آموزان دختر و پسر هشت الی ۱۳ سال، زوج‌های جوان، طلاب و دانشجویان، سالمندان و مجریان طرح‌های اشتغال از خدمات آموزش خانواده بهره مند شده‌اند.

وی ادامه داد: موفقیت در کسب کار، آمادگی برای ازدواج، مشاوره و هدایت تحصیلی، مهارت‌های زندگی، طلاق و آسیب‌های روانی، آسیب‌های اجتماعی، کودکان شاد، خلاق و متفکر، نوجوانان پرسشگر، سبک زندگی، احکام و اخلاق اسلامی، تغذیه و سلامت از جمله مباحثی است که به مددجویان شرکت کننده در دوره‌های آموزشی ارائه شده است.

کد مطلب 4530960
مهناز قربانی مقانکی

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